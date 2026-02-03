Circa 300.000 magliette costate al Barcellona ben 4 milioni di euro sono rimaste inutilizzate. Furono ordinate in vista di complicate trattative per il rinnovo di contratto con Nike, partner ufficiale del club

Francesco Lovino Redattore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 21:08)

Il calcio oggi è anche business. Dimentichiamoci le bandiere e i contratti poco salati. Così anche i club blasonati come il Barcellona necessitano di denaro da reperire vendendo al meglio il proprio marchio.

300mila maglie del Barcellona rimaste in magazzino. La ricostruzione — Non c'è stato nessun errore. Josep Maria Meseguer, responsabile di Barça Licensing and Merchandising (BLM) ha voluto sottolineare la bontà di un ordine preventivo di 300.000 magliette. Questi capi d'abbigliamento, utili non soltanto al mondo del calcio, ma anche estendibili ad altri sport quali "basket, pallavolo, rugby, hockey" erano stati pensati per far fronte alle difficoltà incontrate nel negoziare un rinnovo di contratto con Nike. El Pais racconta che il loro costo si attesterebbe tra i 4 e i 5 mln di euro.

Il Barcellona, dietro la figura del presidente Joan Laporta, aveva chiesto l'abbandono del precedente contratto e un maggiore controllo sulla vendita di articoli sportivi. Emersero, tuttavia, delle difficoltà in sede di trattativa con il partner nordamericano tali da spingere il club ad acquistare maglie che avrebbero impedito a tifosi e giocatori di rimanere svestiti. Anche a costo di giocare con una maglia senza logo.

L'ultimo accordo Nike-Barcellona — Sembra che il Barcellona avesse iniziato a guardarsi intorno, contattando Puma ad esempio. Proprio Laporta, poi, ha descritto l'accordo negoziato nel 2024 con la multinazionale statunitense "il miglior contratto per attrezzature sportive al mondo", in grado di generare introiti per 1 mld e 700 mln di euro sino al 2038. Trattandosi di articoli sui quali pende l'esclusiva Nike, al momento resterebbero conservati in deposito senza possibilità che altri soggetti vi mettano mano. Le stesse presentano il marchio Bihub Tech, dal Barça Innovation Hub, e avrebbero prezzo al dettaglio pari a 89 euro ciascuna.