La Uefa dovrà decidere al momento tra il campo dei blaugrana e Wembley

Filippo Montoli 3 febbraio - 18:56

Nella giornata di martedì 3 febbraio, il Camp Nou è stato confermato nella lista degli stadi che potrebbero ospitare la finale di Champions League del 2029. Lo ha reso noto il Barcellona con un comunicato ufficiale. L'appoggio da parte del Comune della città e del governo catalano ha dato il via all'iter. Nei prossimi mesi l'Uefa valuterà la candidatura. Al momento, l'altro stadio proposto è quello di Wembley. La decisione finale sarà presa nel corso di quest'anno.

Il Camp Nou in lista per ospitare la finale della Champions League del 2029 — Con le finali del 2026 e del 2027 già stabilite, l'Uefa è pronta a nominare gli stadi che ospiteranno anche quelle dei due anni successivi. Quella di quest'anno si terrà a Budapest, alla Puskas Arena. Quella dell'anno prossimo, invece, a Madrid, al Riyadh Air Metropolitano. Per il 2028 dovrebbero esserci pochi dubbi, visto che lo stadio attualmente candidato è uno solo: l'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Per il 2029, oltre a Wembley, si è aggiunta la candidatura del Camp Nou.

Il Barcellona ha infatti reso noto con un comunicato di aver presentato ufficialmente la proposta. Spetta adesso all'Uefa fare le dovute valutazioni dell'impianto per decidere se accoglierla o meno. Il Camp Nou è infatti ancora in fase di ristrutturazione. Da pochi mesi lo stadio è stato riaperto parzialmente per ospitare le partite casalinghe dei Blaugrana. L'obiettivo della proprietà è quello di dimostrare che per l'estate del 2029 l'impianto sarà in regola.

La volontà di partecipare era già stata resa nota l'autunno scorso, quando però lo stadio era ancora chiuso. Adesso, grazie anche all'appoggio del Comune di Barcellona e del governo catalano, la candidatura è stata ufficializzata. Se tutto andrà per il verso giusto, la Spagna potrebbe arrivare a ospitare due finali del più importante torneo europeo in soli due anni. Al Camp Nou, una finale di Champions League manca addirittura dal 1998/99. In quell'occasione il Manchester United vinse nei minuti di recupero 2-1 contro il Bayern Monaco.