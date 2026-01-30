Il focus sugli incroci scelti dal destino e, in particolare, gli impegni che aspettano le italiane sopravvissute alla fase precedente: Inter, Juventus e Atalanta.

Federico Iezzi Collaboratore 30 gennaio - 14:51

La Champions League ha chiuso ieri la sua fase a classifica unica e oggi si sono svolti i sorteggi che hanno deciso le sfide dei playoff per accedere agli ottavi finale. Si passa alle sfide ad eliminazione e il gioco si fa sempre più difficile e interessante. Vediamo quindi gli incroci scelti dal destino e, in particolare, gli impegni che aspettano le italiane sopravvissute alla fase precedente: Inter, Juventus e Atalanta.

Inter-Bodø/Glimt — L'Inter affronterà una squadra ostica e ben preparata, soprattutto quando gioca in casa. Il Bodø/Glimt, squadra dell'ex rossonero Hauge, sembra un avversario sulla carta facile da battere, ma non è da sottovalutare. I norvegesi, inoltre, spesso e volentieri hanno fatto male a squadre ben più quotate. Sul loro campo, complici anche le temperature polari (la città di Bodo è situata oltre il circolo polare artico) i norvegesi sono un cliente ostico per tutti. Le vittime dei gialloneri, in questi anni, sono eccellenti: la Roma nella Conference League del 2022, la Lazio in Europa League nel 2025. In questa Champions League hanno vinto contro il Manchester City e pareggiato contro il Tottenham. Ieri, infine, i ragazzi di mister Knutsen hanno vinto in casa dell'Atletico Madrid. I giocatori da tenere sotto occhio sono Hauge (4 gol in otto match di Champions), Kasper Hogh e Patrick Berg. Le prospettive per i neroazzurri? L'Inter di Chivuè squadra esperta, forte e piena di ottimi giocatori. Ha tutti i mezzi per passare il turno, ma dovrà stare attenta e non sottovalutare l'avversario.

Galatasaray-Juventus — Per i tifosi bianconeri il Galatasary rievoca brutti ricordi dell'era Conte: una storica eliminazione dalla Champions League del 2013 sotto la neve. La Juventus, guidata da Spalletti, torna a giocare a Istanbul. La squadra turca, allenata da Okan Buruk, gioca con un 4-2-3-1 ad alta intensità. La formazione è pensata per sfruttare le capacità offensive di una vecchia conoscenza del nostro campionato: Victor Osimhen. I Leoni, primi in campionato, sono stati altalenanti in Champions: a vittorie importanti, come contro il Liverpool, hanno alternato sconfitte e pareggi contro avversai più abbordabili quali l'Union SG e il Monaco. Per i bianconeri, comunque, non sarà una sfida facile ed è difficile fare un pronostico: sarà una sfida apertissima. Il club turco, infatti, ha giocatori di esperienza, molto esperti della Champions League: Icardi, Gundogan e Leroy Sanè su tutti.

Borussia Dortmund-Atalanta — Per l'Atalanta di Palladino l'urna di Nyon ha scelto una squadra molto forte: il Borussia Dortmund. Non è più il Dortmund di qualche anno, ma in Champions ha dimostrato di essere competitiva battendo 4-0 a il Villarel e fermando 4-4 la Juventus. Quella del tecnico croato Niko Kovac, però, rimane una squadra piena zeppa di talento. In particolare, sono da tenere d'occhio il centravanti Guirassy, Karim Adeyemi, il giovane Jobe Bellingham, Julian Brandt e l'ex Juve Emre Can. I gialloneri giocano con un 3-4-2-1 che ha nelle grandi qualità dei giocatori offensivi il suo punto di forza principale, mentre la difesa lascia spesso a desiderare. Può passare il turno l'Atalanta? Si, ma deve stare attenta, difendere bene e indirizzare subito il gioco in suo favore.

Le altre gare dei playoff di Champions League — Le urne di Nyon hanno sorteggiato anche altre cinque sfide per i playoff di Champions League. La prima è una sfida storica del calcio europeo, tra due squadre con alle spalle una lunga storia: si tratta di Benfica-Real Madrid. Sulla carta i blancossembrano favoriti, ma in questo periodo non se la passano benissimo e Mourinhoè un uomo che può sempre riservare soprese. Il Newcastle, invece, se la vedrà con gli azeri del Qarabag. La squadra di Eddie Howe parte sicuramente favorita. Sfida tutta francese quella tra i campioni in carica del PSG e il Monaco di Pogba e Ansu Fati, con i parigini che partono decisamente favoriti per il passaggio del turno. L'urna ha sicuramente sorriso, invece, all'Atletico di Simeone che ha pescato il Brugge. Potrebbe invece rivelare soprese l'incontro fra i greci dell'Olympiacos e il Bayer Leverkusen.