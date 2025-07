Barcellona-Spotify: trattative in vista per il futuro della sponsorship

Sin dall'approvazione dell'accordo nell'Assemblea Straordinaria del 3 aprile 2022, la partnership tra Barça e Spotify si è rivelata una collaborazione vincente . Fondata dallo svedese Daniel Ek , Spotify è considerata una multinazionale innovativa con un'immagine solida. Il contratto attuale prevede per Spotify un'opzione unilaterale per estendere l'accordo fino al 2030, con un aumento di 10 milioni di euro annui — quindi arrivando a 70 milioni di euro l'anno. È prevista anche una seconda opzione, che porterebbe la sponsorizzazione fino al 2034 con un ulteriore incremento a 80 milioni .

Ma il Barcellona è consapevole che oggi la maglia blaugrana vale ancora di più. La squadra maschile ha riconquistato popolarità in tutto il mondo, anche grazie al talento esplosivo di di Lamine Yamal, mentre quella femminile è ormai un punto di riferimento globale: tre Champions League dal 2021 e quattro Palloni d’Oro — due per Alexia Putellas e due per Aitana Bonmatí — sono lì a dimostrarlo.