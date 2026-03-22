Con il gol decisivo contro il Rayo Vallecano, Araujo ha eguagliato il suo record di gol in una stagione. E mancano ancora diverse partite...

Pietro Rusconi Redattore 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 19:32)

Si sa che nel Barcellona di Hansi Flick si segna tanto. Nonostante lo scettro di squadra più prolifica in Europa quest'anno andrà al Bayern Monaco di Kompany, i blaugrana rimangono fortemente ancorati alla loro identità iper offensiva. L'ultima dimostrazione delle bocche di fuoco culé è giunta nell'ultimo turno di Champions League. Il club catalano ha annientato il Newcastle per 7-2, mostrando questa prepotenza in attacco tipica dei fasti dello scorso anno.

Ovviamente, l'ingente quantità di marcature (78 in Liga) messe a referto non sono fini a loro stesse. I blaugrana attualmente si trovano al primo posto del massimo campionato spagnolo, allontanando temporaneamente il Real Madrid a 7 lunghezze (impegnato stasera nel derby madrileno). Lo splendido risultato ottenuto è sì prodotto dai giocatori offensivi ma anche dal contributo di giocatori sorprendenti, come il difensore centrale Ronald Araujo.

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Ronald Araujo è uno dei segreti del Barcellona — I catalani hanno portato a casa una sfida tanto ostica quanto importante contro il Rayo Vallecano. La partita infatti propone delle statistiche particolari: 1.36 xG per i blaugrana e 1.83 xG per i rayistas. La prestazione del Barcellona è stata validata e assicurata dalla strepitosa partita del portiere Joan Garcia, che ha prevenuto 1.44 gol, compiendo 4 parate dentro l'area. La fase offensiva del Barça è sembrata appannata. Raphinha ha sbagliato una clamorosa rete da 0.50 xG e Lewandowski, dopo l'abbuffata europea, ha toccato solo 12 palloni con 5 passaggi e 0 tiri effettuati.

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Per sopperire all'assenza di lucidità e alla stanchezza degli attaccanti, sono dovuti intervenire i difensori. Nella linea a 4 della difesa blaugrana vanno individuati 2 elementi che si sono particolarmente distinti nel match di ieri. A rubare la scena sono stati Ronald Araujo e Joao Cancelo, i due terzini designati per la serata. L'uruguaiano sta giocando da terzino destro per via degli infortuni di Jules Koundé ed Eric Garcia. Così, al 24' è arrivato un cross delicato da un corner battuto dal portoghese, su cui si è avventato proprio Araujo che ha insaccato tranquillamente. Per il capitano del Barcellona, nonostante l'avvio di stagione complicato, è il quarto gol in stagione (Oviedo, Girona e Rayo in Liga, con Albacete in Copa del Rey), valido anche per eguagliare il suo record di marcature personale.

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