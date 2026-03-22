Il massimo campionato dell'Inghilterra ha deciso di prendere provvedimenti dopo l'ennesimo caso di discriminazione: l'arbitro avrà l'autorità di poter sospendere le partite quando accadranno episodi di questo tipo

Pietro Rusconi Redattore 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 18:03)

Eppure, qualcosa si sta muovendo all'interno del mondo del calcio. Negli ultimi anni lo spazio calcistico ha avuto pressanti tendenze razziste in qualsiasi campionato e in qualsiasi divisione. Ogni volta il discorso torna e a gran voce si chiedono misure e punizioni per chi commette gesti o cori indicibili. Tuttavia, le casistiche sembrano sempre durare il tempo di una settimana, i vertici delle federazioni parlano di riforme strutturali, per poi lasciar decadere tutto a fari spenti. Senza tirare in ballo il problema dei commenti sui social, nemmeno i limitati interventi nello stadio sembrano limitare queste tendenze xenofobe. Nonostante l'incapacità generale di farsi carico dell'annosa questione, la Premier League sta provando a cambiare le carte in tavola, proponendo nuove soluzioni. Proprio nel turno odierno (Newcastle-Sunderland), è entrato in atto un protocollo specifico anti-discriminazione.

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La sospensione di Newcastle-Sunderland — Newcastle-Sunderland, valida per il 31esimo turno di Premier League, è così terminata per 1-2, in favore dei gatti neri. I magpies hanno affrontato gli avversari orfani di Bruno Guimarães e soprattutto Sandro Tonali, sentendo la loro mancanza a centrocampo. I bianconeri erano passati in vantaggio al 10' con Gordon, ma poi non hanno gestito granché bene la partita, subendo la rete di Talbi al 57' e il gol della rimonta firmato da Brobbey al 90'. Tuttavia, la sfida non ha avuto una successione lineare.

Al 52' infatti, il match del campionato inglese è stato sospeso per 3 minuti in seguito a cori dal carattere discriminatorio verso il terzino destro dei biancorossi, Lutsharel Geertruida. La richiesta verso l'arbitro Taylor è partita dal capitano del Sunderland Granit Xhaka. Dopodiché, il direttore di gara inglese ha parlato con entrambi gli staff tecnici, con la vittima dei cori, nuovamente con Xhaka e ha deciso di sospendere così la partita. La decisione dell'interruzione del match non è casuale. Infatti, la Premier League ha introdotto un nuovo protocollo anti-discriminazione che oggi è stato utilizzato per la prima volta.

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Tempestivamente, la massima divisione inglese ha fatto uscire un comunicato ufficiale sull'accaduto: "La partita odierna tra Newcastle United e Sunderland è stata temporaneamente interrotta durante il secondo tempo a seguito di una segnalazione di insulti discriminatori da parte del pubblico, rivolti a Lutsharel Geertruida del Sunderland. Questo è in linea con il protocollo antidiscriminazione in campo della Premier League. L'incidente avvenuto a St James' Park sarà ora oggetto di un'indagine approfondita. Offriamo il nostro pieno supporto al giocatore e a entrambe le squadre. Il razzismo non ha posto nel nostro sport, né in nessun altro ambito della società. Continueremo a collaborare con le parti interessate e le autorità per garantire che i nostri stadi siano un ambiente inclusivo e accogliente per tutti".

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