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RAZZISMO

Premier League, in atto il protocollo anti-discriminazione: Newcastle-Sunderland viene sospesa

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Il massimo campionato dell'Inghilterra ha deciso di prendere provvedimenti dopo l'ennesimo caso di discriminazione: l'arbitro avrà l'autorità di poter sospendere le partite quando accadranno episodi di questo tipo
Pietro Rusconi
Pietro Rusconi Redattore 

Eppure, qualcosa si sta muovendo all'interno del mondo del calcio. Negli ultimi anni lo spazio calcistico ha avuto pressanti tendenze razziste in qualsiasi campionato e in qualsiasi divisione. Ogni volta il discorso torna e a gran voce si chiedono misure e punizioni per chi commette gesti o cori indicibili. Tuttavia, le casistiche sembrano sempre durare il tempo di una settimana, i vertici delle federazioni parlano di riforme strutturali, per poi lasciar decadere tutto a fari spenti. Senza tirare in ballo il problema dei commenti sui social, nemmeno i limitati interventi nello stadio sembrano limitare queste tendenze xenofobe. Nonostante l'incapacità generale di farsi carico dell'annosa questione, la Premier League sta provando a cambiare le carte in tavola, proponendo nuove soluzioni. Proprio nel turno odierno (Newcastle-Sunderland), è entrato in atto un protocollo specifico anti-discriminazione.

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NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 22 MARZO: Brian Brobbey del Sunderland festeggia con i compagni il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Newcastle United e Sunderland allo St James' Park il 22 marzo 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

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La sospensione di Newcastle-Sunderland

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Newcastle-Sunderland, valida per il 31esimo turno di Premier League, è così terminata per 1-2, in favore dei gatti neri. I magpies hanno affrontato gli avversari orfani di Bruno Guimarães e soprattutto Sandro Tonali, sentendo la loro mancanza a centrocampo. I bianconeri erano passati in vantaggio al 10' con Gordon, ma poi non hanno gestito granché bene la partita, subendo la rete di Talbi al 57' e il gol della rimonta firmato da Brobbey al 90'. Tuttavia, la sfida non ha avuto una successione lineare.

Al 52' infatti, il match del campionato inglese è stato sospeso per 3 minuti in seguito a cori dal carattere discriminatorio verso il terzino destro dei biancorossi, Lutsharel Geertruida. La richiesta verso l'arbitro Taylor è partita dal capitano del Sunderland Granit Xhaka. Dopodiché, il direttore di gara inglese ha parlato con entrambi gli staff tecnici, con la vittima dei cori, nuovamente con Xhaka e ha deciso di sospendere così la partita. La decisione dell'interruzione del match non è casuale. Infatti, la Premier League ha introdotto un nuovo protocollo anti-discriminazione che oggi è stato utilizzato per la prima volta.

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Tempestivamente, la massima divisione inglese ha fatto uscire un comunicato ufficiale sull'accaduto: "La partita odierna tra Newcastle United e Sunderland è stata temporaneamente interrotta durante il secondo tempo a seguito di una segnalazione di insulti discriminatori da parte del pubblico, rivolti a Lutsharel Geertruida del Sunderland. Questo è in linea con il protocollo antidiscriminazione in campo della Premier League. L'incidente avvenuto a St James' Park sarà ora oggetto di un'indagine approfondita. Offriamo il nostro pieno supporto al giocatore e a entrambe le squadre. Il razzismo non ha posto nel nostro sport, né in nessun altro ambito della società. Continueremo a collaborare con le parti interessate e le autorità per garantire che i nostri stadi siano un ambiente inclusivo e accogliente per tutti".

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