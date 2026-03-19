Le discriminazioni razziali sono (purtroppo) ancora presenti negli stadi. In vista della giornata della lotta alle discriminazioni, il Barcellona ha scelto da che parte stare pubblicando un video sui social per combattere questa piaga

Francesco Di Chio 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 16:32)

Sabato 21 Marzo si celebra la Giornata Internazionale contro la Discriminazione Razziale. Data l'occasione, il Barcellona ha deciso di lanciare un messaggio netto sui suoi social contro il razzismo, pubblicando un video contro le discriminazioni che vede coinvolti calciatori della prima squadra maschile e femminile.

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No al razzismo: il video del Barcellona — In vista della giornata dedicata alla lotta contro le discriminazioni razziali, il Barcellona ha scelto di lanciare un messaggio sui suoi canali ufficiali già da qualche giorno prima. L'iniziativa dei catalani è tanto da brividi quanto diretta, di quelle che arrivano subito agli occhi ma soprattutto al cuore di chi le guarda. La scelta dei blaugrana è stata quella di girare un video in cui ad alcuni dei calciatori della prima squadra maschile e femminile vengono fatti ascoltare degli audio registrati durante partite della scorsa stagione.

Nel video non c'è niente di più: i calciatori a turno indossano le cuffie e ascoltano audio registrati durante le partite, e se le sfilano tristi per quello che hanno dovuto ascoltare. Il video è accompagnato da un messaggio diretto e sincero, in spagnolo, catalano e inglese: "Hasta cuando lo vamos a permitir? Contra el racismo, estamos todos en el mismo equip." che tradotto significa: "Fin quando lo permetteremo? Contro il razzismo, siamo tutti nella stessa squadra". Un messaggio che non possiamo non condividere.

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"Non ci sono parole" — Ai calciatori è stato chiesto di ripetere alcune delle frasi ascoltate. Molti di loro non sono riusciti nemmeno a ripetere le oscenità che hanno dovuto ascoltare. Marta Torrejon, dopo aver ascoltato gli audio, ha commentato: "Non ci sono parole. Questo odio è molto triste. L’uguaglianza non si negozia". Al suo coro si unisce anche Eric Garcia: "Non è un esempio per nessuno, e meno che mai per genitori che portano i figli a una partita".

Alejandro Balde, che è stato vittima di questi cori, conferma che purtroppo le discriminazioni sono ancora attuali in tutti gli stadi. "Purtroppo è vero che in molti stadi della Liga succede ancora. Di fronte al razzismo, o guardiamo altrove". La speranza è che sempre più gente prenda atto che le discriminazioni non dovrebbero esistere, in nessun luogo e contesto, e che lo sport è veicolo di gioia e inclusione e non di odio.