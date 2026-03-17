Hansi Flick, in vista della gara col Newcastle, ha confermato di stare bene al Barcellona. Nonostante intenda rispettare il contratto fino alla sua scadenza, non sembra propenso a guardare troppo in là. Il club desidera proporgli il rinnovo.

Francesco Lovino Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 21:01)

Joan Laporta è stato rieletto presidente del Barcellona e ha rivelato le intenzioni del club. Hansi Flick ha un contratto che scade tra poco più di un anno, il 30 giugno 2027. Non ci sono oramai dubbi sul fatto che il tedesco possa rimanere in sella rispettando la naturale scadenza. La società, però, pensa al rinnovo per consolidare il futuro assieme al tecnico tedesco.

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Flick sul futuro al Barcellona: "Sto bene, sarà il mio ultimo club" È intervenuto in presentazione del match di Champions League che attende il suo Barcellona. Hansi Flick ha voluto spostare l'attenzione sui temi della gara fondamentale col Newcastle. Si decide il futuro nella competizione europea della squadra blaugrana dato l'imminente ritorno degli ottavi di finale, con l'andata terminata 1-1. Nonostante ciò, non ha potuto glissare totalmente le domande sul futuro.

"Penso sia chiaro che mi piace lavorare qui, ma la cosa più importante per me, cioè come la sento, è la mia indipendenza. Ho una famiglia fantastica e molto supporto, ricevo molto supporto qui a Barcellona, è fantastico. Questo è il football, e cerco di dare il meglio di me stesso alla squadra. Vedremo. C'è tempo. Non sto pensando di andare altrove".

Proseguendo, ha ribadito con fermezza: "Non sto pensando di andare altrove, questo sarà il mio ultimo club, il mio ultimo lavoro, e questo mi rende felice".

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Laporta, hai sentito Flick? — Anche se affermate con cautela, le dichiarazioni sul suo futuro sembrano cozzare con quanto solo poco prima il presidente Laporta aveva riportato. Il rinnovo di Hansi Flick, insomma, per quanto non sia stato escluso dal tedesco, non rientra tra le priorità. L'unico focus è posto sul Newcastle e non ci sono accordi già raggiunti.

Il futuro, pertanto, rimane un rebus. Con una stagione ancora in divenire e diversi obiettivi prestigiosi in ballo, la parola chiave in casa Barcellona resta "cautela". Prima occorre pensare al campo, poi ci si siederà a un tavolo e eventualmente si tratterà il rinnovo. Il legame con la squadra, così come quello con la piazza, rimane solidissimo.

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