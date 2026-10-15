La polizia catalana ha arrestato tre persone con l’accusa di aver svaligiato le case di alcuni calciatori del Barcellona più altre abitazioni di lusso. A smascherare la rete criminale è stato uno dei tre, che si è vantato in giro di possedere degli orologi di Cubarsì e Joan Garcia.

Barcellona, arrestati gli svaligiatori

Come riportato da, noto quotidiano spagnolo, i– la polizia catalana – hanno smascherato e arrestato 3 individui, colpevoli di aver svaligiato case di famiglie facoltose nella zona di Barcellona, comprese quelle di alcuni giocatori del club blaugrana. Sono stati arrestati, esperto in furti in case di lusso,, noto alle forze dell’ordine per traffico di cocaina edcon alle spalle 18 precedenti penali.

I tre operavano dalla metà del 2025, e come hanno riportato le stesse forze dell’ordine hanno svolto un'"attività frenetica" con i calciatori del club catalano e con altre famiglie facoltose della zona. L’arresto è avvenuto il 1° ottobre in una stazione dei Mossos a Gavà. A smascherare la rete un informatore, che ha comunicato alla polizia di un uomo che rivendeva orologi sul mercato nero vantandosi fossero appartenuti a calciatori famosi.

Así fue la detención del ladrón de las casas de los jugadores del Barça: presumía de tener relojes de Pau Cubarsí, Joan García... https://t.co/lwHbo18mNI — 20mdeportes (@20mDeportes) October 15, 2026

La polizia ha così aperto le indagini su. Il kosovaro era già noto ai Mossos per aver guidato una banda specializzata in furti e responsabile di una tentata rapina nel 2006 finita con l’uccisione di uno dei suoi complici. Nonostante ciò, affermano i Mossos, "". Stando al rapporto dei Mossos, Blaku avrebbe diretto le operazioni mentre alloggiava in un hotel asi occupava della guida e della sorveglianza durante le operazioni, e la donna,, pensava alla logistica e ed al noleggio dei veicoli.