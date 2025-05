Basaksehir-Fenerbahce, dove vedere in tv e in streaming il derby di Istanbul valido per la trentacinquesima giornata di Turkish Lig.

Gennaro Dimonte 9 maggio - 16:51

Il derby di Istanbul tra Basaksehir e Fenerbahce è importante non solo per la storia e la gloria in città, anche per il futuro del campionato. Una non vittoria dei ragazzi allenati da Josè Mourinho potrebbe regalare il titolo ai rivali del Galatasaray. Un destino beffardo per due club che non hanno nulla o quasi più da perdere, se non la soddisfazione di battere l'avversario. Ecco dove vedere in tv e in streaming il match di venerdì 9 maggio al Fatih Terim Stadium alle 19:00.

Lo stato di forma di Basaksehir e Fenerbahce — Quattro vittorie negli ultimi cinque match e una sola sconfitta, seppur pesante, contro il Goztepe. Questo il ruolino di marcia del Basaksehir, sicuramente tardivo se l'obiettivo del club fosse la qualificazione a una coppa europea. La vittoria nello scontro diretto contro il Besiktas non è servita per ora, con le due squadre divise da 5 punti a quattro giornate dalla fine.

Per il Fenerbahce ben 21 punti in 10 match, inutili ai fini della volata per il primo posto. Troppi gli otto punti di distacco con il Galatasaray, che avrà la possibilità di festeggiare già in questo weekend il venticinquesimo titolo della propria storia. Quella che dovrebbe essere l'ultima stagione di Mourinho in Turchia non ha portato gli effetti sperati.

Le probabili formazioni — Senza Ergun e Ba, l'allenatore Atan confermerà il 4-3-3 dell'ultima sfida con l'ex Milan Duarte come pilastro della difesa. In attacco c'è un altro ex rossonero, Kristoff Piatek, come punta di riferimento. Alle tante assenze in casa Fene si è aggiunta quella di Soyuncu, squalificato. In dubbio anche l'ex Fiorentina Amrabat in mezzo al campo, al suo posto potrebbe giocare Yuksek. Coppia offensiva che sarà En-Nesyri-Talisca.

Basaksehir (4-3-3): Sengezer; Operi, Duarte, Opoku, Sahiner; Ozdemir, Crespo, Kemen; Sari, Piatek, Brnic. Allenatore: Atan.

Fenerbahce (3-5-2): Egribayat; Skriniar, Carlos, Muldur; Mercan, Fred, Yuksek, Szymanski, Aydin; Talisca, En-Nesyri. Allenatore: Mourinho.

Basaksehir-Fenerbahce, dove vedere il derby in tv e in streaming — Istanbul Basaksehir-Fenerbahce, valevole per la 35esima giornata del massimo campionato turco e in programma venerdì 9 maggio alle 19:00 non ha copertura televisiva in Italia. Non sarà quindi possibile vedere il derby di Istanbul in tv.