Basaksehir-Galatasaray, dove vedere il derby in tv e in streaming

Istanbul Basaksehir e Galatasaray si affrontano domenica nel grande derby della capitale: dove seguire il big match turco.

Luca Paesano Redattore 9 gennaio - 15:20

È tempo di rivincita in Turchia. Istanbul Basaksehir e Galatasaray tornando a sfidarsi appena quattro giorni dopo lo spettacolare match di coppa (terminato con un pirotecnico 2-2) per la diciottesima giornata di Super Lig. Questa volta allo Stadio Basaksehir Fatih Terim, il derby della capitale andrà in scena domenica pomeriggio, con calcio di inizio fissato alle ore 17:00.

Basaksehir-Galatasaray, come arrivano le due squadre al derby — Le due squadre di Istanbul arrivano all’incontro con momenti di forma e classifiche ben differenti. C’è ben poco da dire sul Galatasaray, che sta letteralmente dominando il campionato turco e non sembra avere rivali per la corsa al titolo. I giallorossi sono al primo posto in solitaria con 47 punti guadagnati nelle prime 17 giornate. La formazione di Okan Buruk non ha ancora perso nessun match di Super Lig. Osimhen e compagni hanno ottenuto 15 successi e 2 pareggi fin qui.

Al contrario, il Basaksehir sta vivendo una stagione sicuramente più altalenante, come d’altronde lo sono state anche le ultime. La squadra allenata Cagdas Atan si trova attualmente al settimo posto in classifica e va alla ricerca di punti per rincorrere un piazzamento nei posti che valgono l’Europa. Dopo aver cominciato discretamente bene la stagione, il Basa ha attraversato un periodo nero tra ottobre e novembre, in cui ha ottenuto una sola vittoria in 7 partite di campionato, 11 se si considerano anche le coppe.

Basaksehir-Galatasaray, i precedenti tra le due squadre — I precedenti più recenti tra le due formazioni sono nettamente in favore del Galatasaray. I giallorossi hanno vinto 6 delle ultime 10 partite, con 3 pareggi ed una sola sconfitta, lo scorso anno in Coppa di Turchia, a completare il bilancio. Per risalire all’ultimo successo del Basaksehir in Super Lig, invece, bisogna andare indietro fino al 2019, quando proprio Okan Buruk, oggi sulla panchina del Gala, vinse al Rams Park grazie alla rete di Guldbrandsen.

Basaksehir-Galatasaray, dove vedere il derby in tv e in streaming — Istanbul Basaksehir e Galatasaray si sfideranno questa domenica, allo Stadio Basaksehir Fatih Terim alle ore 17:00 per la ventunesima giornata di Super Lig. Nonostante il grande spettacolo che sicuramente offrirà il match, non sarà possibile seguirlo in diretta televisiva dato che nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti per trasmettere il campionato turco.