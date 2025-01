Galatasaray-Basaksehir 2-2: succede di tutto in Coppa di Turchia!

Galatasaray-Basaksehir 2-2: la cronaca della partita

La partita inizia con un ritmo alto, ma è il Basaksehir a prendere le redini del gioco nonostante giochi in trasferta in uno stadio caldissimo come quello del Gala di Dries Mertens. Al 35' minuto, Deniz Türüç spacca la partita e porta in vantaggio gli ospiti con un'azione ben orchestrata, nata da un errore difensivo della squadra di casa. Un gol potenzialmente pesantissimo anche sul morale del match, ma che, in realtà, scuote il Gala che inizia ad attaccare con maggiore convinzione fino al termine del primo tempo. Il secondo tempo vede proprio i padroni di casa continuare su questo nuovo spartito che porterà al pareggio. Al 51' minuto, Davinson Sanchez ha trovato la rete del pari con un colpo di testa preciso su calcio d'angolo. Un episodio meritato visto quanto creato dai padroni di casa a cavallo fra le due frazioni. Tuttavia, la gioia dei tifosi del Galatasaray dura poco perché solo due minuti dopo, al 53' minuto, Piatek riporta in vantaggio il Basaksehir con uno scambio veloce che fredda la linea difensiva dei padroni di casa. Il pistolero colpisce ancora. Quello che potrebbe essere un colpo micidiale diventa invece, di nuovo, uno sprone per il Galatasaray per ripiombare in avanti e, al 74' minuto, arriva la nuova parità con Bardakci. La sfida si capovolge. Ergun, giocatore del Basaksehir, viene espulso e al novantesimo più sette minuti di recupero viene concesso un clamoroso calcio di rigore ai padroni di casa. Dal dischetto va Michy Batsuhayi, ma sbaglia! Il centravanti belga fallisce, all'ultimo secondo, la chance per una clamorosa vittoria.