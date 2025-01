Galatasaray-Basaksehir, la fase a gironi della Coppa di Turchia: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis

La fase a gironi della Coppa di Turchia 2024/25 entra in una fase clou che vedrà protagoniste le squadre di vertice. Il Galatasaray, vincitore del torneo in 18 occasioni, sfida il Basaksehir, in un derby di Istanbul che si prospetta tutt'altro che agevole.

Qui Galatasaray — La squadra di Okan Buruk è al vertice della Super Lig e ha ulteriormente alzato il livello con l'arrivo di giocatori di primo piano come Victor Osimhen. I giallorossi, primi in classifica, mirano a riportare il trofeo nella propria bacheca, a cinque anni dall'ultimo trionfo e per trasformare in realtà i propri sogni, potrebbero rinforzare ulteriormente la propria rosa con l'acquisto di Milan Skriniar. Lo slovacco, ex Inter, è fuori dai piani del Psg e potrebbe rilanciarsi in Anatolia.

Qui Basaksehir — Il Basaksehir non ha mai vinto la Coppa di Turchia, ma può vantare un campionato conquistato nel 2020, sotto la guida dello stesso Okan Buruk, oggi tecnico avversario. Attualmente fuori dalla zona europea in campionato, la squadra si affida ai gol di Krzysztof Piatek, vecchia conoscenza del calcio italiano che nel Bel Paese ha indossato le maglie di Genoa, Milan, Fiorentina e Salernitana.

Galatasaray-Basaksehir, probabili formazioni — Galatasaray (4-2-3-1): Muslera; Ayhan, Davinson Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriele; Yunus Akgün, Mertens, Yilmaz; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk.

Istanbul Basaksehir (4-3-3): Senzeger; Ergün, Leo Duarte, Güreler, Lima; Kemen, Özdemir, Miguel Crespo; Szysz, Piatek, Joao Figueiredo. Allenatore: Çağdaş Atan.

Galatasaray-Basaksehir: dove vedere la Coppa di Turchia in diretta tv — La sfida tra Galatasaray e Basaksehir si disputerà all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi, noto anche come Rams Park, stadio del Galatasaray con una capienza di 52.223 spettatori. L'impianto, inaugurato nel 2011, è stato anche teatro di eventi extra-calcistici, come i concerti di Madonna e Bon Jovi, che hanno registrato il tutto esaurito. Purtroppo, in Italia, nessuna emittente televisiva o piattaforma streaming trasmetterà la sfida valevole per la fase a gironi della Coppa di Turchia.