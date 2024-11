Icardi lascia il Galatasaray e torna in Argentina per…amore! La clamorosa ipotesi

Mauro Icardi può trasferirsi in Argentina per... amore! L'ipotesi arriva da un giornalista argentino.

Lorenzo Maria Napolitano 28 novembre 2024 (modifica il 28 novembre 2024 | 22:29)

Mauro Icardi è alle prese con un fastidioso infortunio che lo terrà lontano dal campo per diverso tempo. L'argentino, dopo essere diventato una star in Turchia con la maglia del Galatasaray, è stato costretto ad uno stop ed ha ceduto il posto di leader offensivo a Victor Osimhen, arrivato in estate dal Napoli. L'ex Inter ha deciso di operarsi al legamento crociato anteriore e al menisco del ginocchio destro in Argentina, per recuperare la condizione fisica ottimale vicino alla sua famiglia. E non solo a questa, ma anche a Wanda Nara, di cui tanto si è chiacchierato nelle ultime due settimane.

Stando alle ultime notizie riportate da Fanatik, in questo contesto Mauro Icardi starebbe pensando di trasferirsi definitivamente in Argentina, iniziando a giocare per un club nel suo paese natio. C'è da dire che l'attaccante del Galatasaray non ha mai giocato a livello professionistico in Argentina, e quindi la sua prima volta arriverebbe direttamente in questa seconda fase della sua carriera.

Icardi in Argentina, lo scenario — La notizia relativa ad un possibile trasferimento di Icardi in Argentina è partita dal giornalista locale Diego Borinsky, che collabora per La Nacion Deportes. Il giornalista ha affermato che l'ex calciatore del PSG potrebbe rinunciare alla sua carriera europeo ed al suo sostanzioso stipendio per riconquistare Wanda, dato che lei e le sue figlie vivono a Buenos Aires. Nella capitale del paese giocano, principalmente, Boca Juniors e River Plate. Il ruolo di centravanti è già occupato per quanto riguarda gli Xeneizes, che possono vantare la presenza di Edinson Cavani. Discorso diverso per il River, che ben potrebbe accogliere un centravanti di ruolo come Icardi, presumibilmente con la formula del prestito. Ciò che è sicuro è l'interesse di Icardi a voler ritornare in Argentina. L'attaccante al momento ha un contratto valido con il club turco fino al 2026.