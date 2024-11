Infortunio Icardi, il medico del Galatasaray: “Speculazioni su di lui, dovrà operarsi”

Yann Ince , medico sociale del Galatasaray, ha spiegato i dettagli del grave infortunio subito da Mauro Icardi: "Quando c'è la rottura del legamento crociato anteriore bisogna aspettare prima di procedere per l'intervento. Attenderemo questo periodo. Deve prima ridursi l'edema osseo nel ginocchio, poi si organizzerà l'operazione chirurgica. Mauro cammina ma non è che non stia male. Nelle precedenti giornate c'è stata un po' di speculazione su questa cosa e non va bene. Il Galatasaray è un club molto serio , non permetteremo a nessuno di insinuare che diciamo il falso".

Ince continua: "Ogni giocatore percepisce in maniera diversa la gravità della lesione e l'edema osseo e intra-articolare nel ginocchio. Per qualcuno è difficile camminare in quelle condizioni ma nella maggior parte dei casi gli atleti riescono a stare in piedi e a muoversi. Il fatto che Icardi sia riuscito a uscire dallo stadio sulle proprie gambe quel giorno non significa che il legamento non si sia rotto. C'è anche un danno al compartimento postero-laterale del ginocchio oltre alla lesione del menisco. Sfortunatamente, l'intervento chirurgico è fondamentale".