Infortunio Mauro Icardi, il Galatasaray comunica: “C’è la rottura del crociato”

Brutte notizie per il Galatasaray e per Mauro Icardi: l'attaccante si è infortunato contro il Tottenham e ha rimediato la rottura del crociato del ginocchio destro.

