Icardi fuori in barella, brutto infortunio in Europa League durante Galatasaray-Tottenham. Le condizioni dell'attaccante.

Nella magica notte di Victor Osimhen e del Galatasaray, l'unica nota negativa è l'infortunio di Mauro Icardi. L'attaccante argentino ha lasciato il campo in barella in seguito ad un brutto infortunio al ginocchio. Il club turco è col fiato sospeso dopo la prestigiosa vittoria in Europa League contro il Tottenham.