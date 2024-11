Il Galatasaray batte il Tottenham 3-2 grazie alla doppietta di Victor Osimhen e vola al primo posto della classifica di Europa League.

Luca Paesano 7 novembre 2024 (modifica il 7 novembre 2024 | 22:10)

Un Victor Osimhen in versione super trascina il Galatasaray nell'anticipo della quarta giornata di Europa League. L'ex attaccante del Napoli segna due reti nel primo tempo contro il Tottenham e spinge i turchi in cima alla classifica, in attesa della conclusione del turno. Grande protagonista del match anche Dries Mertens, autore dei due assist che hanno propiziato le reti del nigeriano.

Galatasaray-Tottenham 3-2, Osimhen e Mertens lanciano i turchi — È stato clamorosamente a senso unico il match delle 18:45 del Rams Park Stadyum di Istanbul tra Galatasaray e Tottenham, nonostante il punteggio lasci intendere ben altro. Sono bastati appena 5 minuti ai padroni di casa per trovare la rete con Yunus Akgun, che trova l'angolo vincente con una conclusione da fuori area. Reagisce però il Tottenham, che al 18' pareggia i conti con il giovane Will Lankshear.

Sale allora in cattedra Victor Osimhen, che decide di prendere per mano i suoi e dare un colpo netto alla sfida. L'ex attaccante del Napoli si vede prima annullare una rete per fuorigioco, e poi, servito splendidamente due volte da Mertens, fa centro al 31' e al 39'. Dieci minuti di un ottimo Galatasaray che portano i turchi in vantaggio per 3-1 all'intervallo.

Nella ripresa, i padroni di casa gestiscono i due gol di margine e continuano a produrre occasioni, senza riuscire però a concretizzare. Prova ad approfittarne allora il Tottenham, che, nonostante l'uomo in meno per l'espulsione di Lankshear, trova la rete con Solanke. Il 3-2 mette improvvisamente il risultato in bilico, ma il Galatasaray riesce a resistere fino al fischio finale e a portare a casa i 3 punti. Primo posto momentaneo in classifica con 10 punti.