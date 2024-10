Nel posticipo della 10ª giornata di SuperLig il Galatasaray supera 2-1 il Besiktas nel derby di Istanbul . I giallorossi vendicano la sconfitta rimediata contro i bianconeri in Supercoppa di Turchia , grazie ai gol di Davinson Sanchez e Victor Osimhen . A Ciro Immobile e compagni non basta il gol nel finale di Ernest Muci ; la squadra di Van Bronchorst resta terza, a pari punti col Fenerbahce , ma a -8 dal Galatasaray .

Pronti, via e la prima occasione da gol è per il Besiktas che ci prova con una conclusione da fuori di Kilicsoy che esce di un soffio sulla sinistra. La risposta del Galatasaray è immediata; i giallorossi prima sfiorano il vantaggio con Akgun che impegna Destanoglu con un colpo di testa, poi sbloccano l'incontro al 13' con Davinson Sanchez che trova l'incornata vincente sugli sviluppi di un calcio di punizione di Gabriel Sara . Nella parte conclusiva della prima frazione di gioco, i padroni di casa avrebbero anche l'opportunità di raddoppiare con Icardi, ma l'ex Inter si vede deviare in corner la propria conclusione.

Osimhen lancia il Galatasaray

Nella ripresa il Besiktas carica a testa bassa alla ricerca del pareggio, ma la retroguardia del Galatasaray al 54' si rifugia in corner su un tentativo di Joao Mario. La risposta dei padroni di casa è affidata ai piedi di Osimhen che impegna l'estremo difensore ospite con un rasoterra insidioso. È il preludio al gol che arriva al 67': l'attaccante di proprietà del Napoli, come Sanchez nel primo tempo, sfrutta un altro calcio di punizione di Gabriel Sara e sigla il 2-0 con un preciso colpo di testa sulla sinistra che non lascia scampo a Destanoglu. Nel recupero il Besiktas accorcia le distanze con una gran conclusione di Ernest Muci che spegne la sua corsa nel sette di sinistra, ma non c'è più tempo. Il derby di Istanbul è del Galatasaray, Osimhen batte Immobile nel derby tra ex bomber di Serie A.