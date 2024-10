Galatasaray-Besiktas, un derby italiano

Il derby di Istanbul per certi versi lo si può considerare a tutti gli effetti un derby italiano per i numerosi giocatori che in passato hanno militato in Serie A. Tra le file del Galatasaray c'è l'ex Lazio Muslera, l'ex Pescara, Sampdoria e Fiorentina Lucas Torreira, l'ex Sassuolo Ahyan; oltre ai vari Icardi (due anni alla Sampdoria e sei all'Inter di cui è stato anche capitano), Osimhen, in prestito dal Napoli e Okan Buruk, allenatore dei giallorossi con un passato all'Inter da calciatore. Nel Besiktas militano invece il centrocampista dell'Italia Under-21 Cher Ndour, di proprietà del Psg, cresciuto nelle giovanili di Brescia e Atalanta; l'ex Inter Joao Mario e il miglior marcatore della storia della Lazio (206) Ciro Immobile.