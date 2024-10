Galatasaray nel segno di Icardi e Osimhen: asfaltato l’Antalyaspor

Galatasaray, Icardi-Osimhen show contro l'Antalyaspor. Doppietta per l'ex interista, rovesciata nel recupero per il nigeriano nello 0-3 che proietta i giallorossi sempre di più verso il primato solitario.

Gennaro Dimonte 19 ottobre - 23:32

Il Galatasaray sembra non avere rivali in Super Lig. Nel posticipo del sabato sera, i ragazzi di Okan Buruk si sono sbarazzati con un netto 0-3 l'Antalyaspor. Mauro Icardi e Victor Osimhen gli autentici protagonisti di questo match al Corendon Airlines Park. Doppietta per l'ex bomber dell'Inter, rovesciata spettacolare da subentrato per l'attaccante nigeriano. Leoni di Istanbul che comandano la classifica turca con 25 punti in 9 match, frutto di 8 vittorie e un solo pareggio. Con i gol di questi due campioni i tifosi del Gala possono sognare grandi obiettivi.

Galatasaray troppo forte per le rivali: merito di Icardi e Osimhen — La stagione che sta disputando il Galatasaray rasenta la perfezione. Otto vittorie, un pareggio, zero sconfitte e già sette punti momentanei di vantaggio sulla seconda in classifica, attualmente il Samsunspor. Nel posticipo del sabato, i ragazzi di Buruk hanno dato un'ulteriore dimostrazione di forza in trasferta contro l'Antalyaspor. Mauro Icardi on fire con una doppietta, Victor Osimhen sigla una rete nei minuti di recupero in rovesciata.

Il percorso di due dei più forti bomber della recente Serie A è di quelli che fanno sognare i tifosi turchi. Quattro reti e un assist per l'ex Inter, tre gol e un assist per il nigeriano. Una coppia decisamente da big europea quella a disposizione del Gala. Se si considera che il terzo violino sia Dries Mertens, ecco che diventa una macchina praticamente perfetta in zona offensiva. Con buona pace di tutti i club rivali, costretti a inseguire per raggiungere lo stesso obiettivo dei giallorossi: diventare campioni di Turchia.