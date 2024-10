La Nazionale di calcio nigeriana , in viaggio verso la Libia per disputare una partita di qualificazione alla Coppa d’Africa , è stata protagonista di un episodio scioccante. A causa di una decisione improvvisa delle autorità libiche, l’aereo su cui viaggiava la squadra è stato dirottato verso un aeroporto diverso da quello previsto. La squadra, priva della sua stella Victor Osimhen , assente per infortunio, è rimasta bloccata per oltre 12 ore senza cibo e acqua.

E accende gli animi: "Non giocheremo in Libia"

Osimhenha anche sostenuto con forza la decisione del capitano della squadra di rifiutare di giocare la partita in Libia: "Sono pienamente d'accordo con il nostro capitano: non scenderemo in campo in Libia. L'unica possibilità è che la partita venga disputata in un campo neutro. I miei fratelli e gli allenatori devono tornare a casa sani e salvi. Non siamo né criminali né prigionieri", ha affermato con passione l'attaccante nigeriano. Osimhen ha inoltre ricordato una sua esperienza simile vissuta con l'Under 17, definendo la situazione "totalmente ingiusta" e ha fatto un appello urgente alla CAF e al governo nigeriano affinché intervengano per garantire la sicurezza della squadra.