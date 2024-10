Il vice presidente del Besiktas Huseyin Yucel è stato ospite quest'oggi a Roma in occasione del Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo, evento tenutosi in mattinata a Palazzo Valentini. A margine della cerimonia, l'alto dirigente della squadra di Istanbul si è fermato per qualche istante ai microfoni dei giornalisti accorsi, rispondendo a qualche domanda sul calcio italiano e, chiaramente, sull'impatto di Ciro Immobile , sempre più idolo della tifoseria.

"Vorrei dire innanzitutto che Immobile saluta tutti voi tifosi della Lazio, è molto felice e gli dispiace molto non essere qui. Ieri c'era la partita, ci teneva a venire qui, ma giovedì c'è anche la gara di Europa League e quindi sarebbe stato un po' difficile farlo venire. Ha fatto 12 gol in 13 partite, posso solo dire che è un giocatore eccezionale, ha qualità straordinarie e siamo decisamente molto felici di averlo ".

Besiktas, il vicepresidente Yucel: "Zalewski? Non c'è niente, ma..."

Il vice presidente del Besiktas si è lasciato andare anche a qualche dichiarazione di mercato: "Al momento non c'è niente per Zalewski, non posso commentare, ma può interessarci. Posso affermare che se a noi un calciatore ci interessa, lo acquistiamo. Altri nomi dalla Serie A? Sicuramente il nostro allenatore e i nostri scout seguono molti nomi, ma al momento non posso dire un nome specifico".