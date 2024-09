Ciro Immobile è sempre più protagonista in Turchia con il suo Besiktas . All’ex attaccante della Lazio è bastato davvero poco per diventare idolo indiscusso dei tifosi ed anche questa sera ha regalato spettacolo con una splendida doppietta nel netto 0-3 in casa del Kayserispor .

Dopo la rete di Gedson Fernandes , che ha aperto le marcature al 56’ dopo un primo tempo piuttosto bloccato, ci ha pensato “Re Ciro” a mettere altri 3 punti in cassaforte. Prima al 78’, con un calcio di rigore perfetto , e poi al 91’, piazzando il pallone nell’angolino con un colpo di testa imprendibile per il portiere Bayazit.

Per il centravanti napoletano sono già quattro le doppiette segnate nelle prime 10 presenze ufficiali con la squadra della capitale tra campionato e coppe. Ciro Immobile si porta così a 6 reti in Super Lig e si piazza momentaneamente in cima alla classifica marcatori, superando un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Edin Dzeko. Il Besiktas sale invece al secondo posto con 16 punti conquistati nelle prime 6 partite. Guida la classifica il Galatasaray con 19 punti, ma una partita in più disputata.