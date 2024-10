8° gol in otto partite di campionato disputate, il 12° stagionale se consideriamo anche le marcature realizzate in Supercoppa e in Europa League. L'avventura in Turchia di Ciro Immobile è iniziata nel migliore dei modi, l'ex capitano della Lazio non ha perso il vizio del gol, anzi ha già superato la doppia cifra; nell'ultima partita di campionato contro il Konyaspor, un calcio di rigore del bomber partenopeo e un gol di Rafa Silva hanno regalato al Besiktas la sesta vittoria in Super Lig, oltre al 2° posto in classifica.