Dopo la pesante vittoria casalinga, ottenuta prima della sosta delle Nazionali contro il Milan , la Fiorentina coglie un altro successo di fondamentale importanza. La Viola asfalta con un roboante 6-0 il Lecce al Via del Mare e sale al 5° posto in classifica. La squadra di Palladino sembrerebbe aver finalmente imboccato la strada giusta e il merito è anche delle performance di Edoardo Bove e Danilo Cataldi , fino allo scorso anno rivali nel derby della Capitale con le maglie di Roma e Lazio , oggi uniti per la stessa causa.

Bove "assiste" Cataldi

E in effetti il gol che stappa l'incontro del pomeriggio salentino è confezionato proprio da Bove e Cataldi. Il calciatore in prestito dalla Roma riceve da Gosens e scarica per il compagno di reparto, in prestito dalla Lazio, che con una conclusione precisa non lascia scampo a Falcone. Lasciare la Capitale in estate, seppur temporaneamente, è stata una scelta non semplice ma che per il momento li sta ripagando, visto che entrambi godono della fiducia del tecnico Viola Raffaele Palladino.