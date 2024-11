Wanda Nara avrebbe denunciato Mauro Icardi per "violenza di genere". La denuncia sarebbe scattata dopo che l'ex attaccante dell' Inter avrebbe impedito alla showgirl argentina di entrare nel loro appartamento a Buenos Aires . L'episodio ha scatenato anche un'accesa lite.

Wanda Nara denuncia Icardi: tutti i dettagli

Stando a quanto riferito in Argentina dal talk televisivo LAM, in onda su América TV, l'ultima lite fra i due e la presunta scomparsa di 70mila dollari avrebbe convinto Wanda Nara a denunciare il centravanti del Galatasaray. L'attaccante, ex capitano dell'Inter, ha appena concluso anzitempo la sua stagione a causa della rottura del crociato. Nelle ultime ore è arrivata la smentita della società turca sulla vicenda.