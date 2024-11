Galatasaray, Osimhen segna e dedica il gol a Icardi: la reazione dell’argentino

Sono bastati appena 3 minuti a Victor Osimhen per sbloccare la sfida del Rams Park Stadyum tra Galatasaray e Samsunspor , scontro al vertice tra prima e seconda in classifica. Il nigeriano si è fatto trovare pronto al centro dell’area su un cross dalla destra di Torreira e ha mandato in rete il pallone che vale l’1-0.

Nel secondo tempo è arrivata anche la doppietta per Victor Osimhen, ancora decisivo nel 3-2 del Galatasaray che porta la squadra di Istanbul in solitaria in vetta alla classifica. Per il nigeriano sono già 6 le reti segnate in Super Lig, due in meno del capocannoniere Immobile e una in meno di Edin Dzeko, in una classifica marcatori dal retrogusto italiano.