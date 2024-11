Galatasaray, Osimhen: “A gennaio non mi muovo, resto fino a fine stagione”

Victor Osimhen si è trasferito, nel corso del mercato estivo, al Galatasaray dal Napoli tramite una formula di prestito. Il club turco si è accollato il pagamento del suo ingaggio da oltre 10 milioni di euro e ora più che mai sa di aver bisogno di lui, dal momento che la rottura del crociato terrà out Mauro Icardi almeno fino alla fine della stagione in corso.

Osimhen non ha dubbi

Al canale 'YouTube' di 'GSTV' dopo aver segnato una doppietta nel match di Europa League tra Galatasaray e Tottenham, Osimhen ha dichiarato: "Non parto a gennaio, rimarrò al Galatasaray fino alla fine della stagione. Sono felice qui. Ho visto che grande famiglia è il club. Sono contento anche del loro comportamento nei confronti della mia famiglia. Non so cosa succederà dopo, di cosa parlano Galatasaray e Napoli. Se vengono da me, noi parleremo. Il Galatasaray è un bel club che mi piace molto. Sono molto felice al Galatasaray".