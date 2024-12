Infortunio Osimhen, l’attaccante si ferma ancora: i tempi di recupero

Nuovo stop per Victor Osimhen . L'attaccante del Galatasaray , in prestito dal Napoli , è costretto nuovamente ai box a causa di un infortunio alla schiena. Il bomber nigeriano aveva già saltato due settimane tra fine settembre ed inizio ottobre per un problema muscolare. L'annuncio sulle condizioni del centravanti è arrivato direttamente dalla società turca.

Nel frattempo, tiene sempre banco anche il futuro del bomber nigeriano ancora di proprietà del Napoli. Si parla infatti con insistenza della pista Premier League per la prossima estate, ma nelle ultime settimane è rispuntato anche il Paris Saint-Germain . In ogni caso, l'attaccante concluderà la stagione al Galatasaray e del suo futuro si riparlerà nella prossima estate.

La conferma è arrivata anche dal direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna: "Le voci su Osimhen a gennaio? Non ci ha chiamato nessuno, Victor è di proprietà del Napoli e sta giocando al Galatasaray. Ne stiamo parlando anche troppo, al momento non c'è niente, abbiamo lavorato tanto sul mercato in estate. Noi siamo concentrati sul campo, non stiamo ragionando su questa cosa in questo momento". Il futuro di Osimhen, però, è ancora tutto da scrivere dopo la stagione in prestito al Galatasaray.