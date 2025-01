Galatasaray-Basaksehir, scopri il pronostico del derby di Istanbul: Osimhen e Mertens favoriti contro Piatek

Vincenzo Bellino Redattore 7 gennaio 2025 (modifica il 7 gennaio 2025 | 15:10)

Il Galatasaray ospita il Basaksehir nel derby di Istanbul di Coppa di Turchia. Entrambe sono favorite per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, in un girone che comprende anche Konyaspor, Boluspor, Eyupspor e Corum. I giallorossi sono reduci da un buon momento di forma, imbattuti da 21 gare di fila e in testa alla classifica di SuperLig; qualche difficoltà invece per i Gufi, che navigano a metà in classifica (7° posto), a -4 dal 4° posto che vale il pass per la Conference League.

Il Galatasaray punta sugli italiani — Il Galatasaray si affiderà con ogni probabilità alla miglior formazione possibile. Davanti Buruk punterà non solo su Osimhen, ma anche sui vari Mertens, Akgun e Yilmaz, un reparto offensivo che ha messo a segno già 28 reti complessive. Inoltre, i giallorossi sono imbattuti contro il Basaksehir che non vince in casa del Galatasaray dal 5 aprile 2023, proprio in Coppa di Turchia.

Basaksehir a caccia dell'impresa — In campionato le due squadre non si sono ancora affrontate. L'ultimo duello risale alla stagione passata quando il Galatasaray si impose sia all'andata, sia al ritorno. Sarà fondamentale la presenza di Piatek, letteralmente rinato in Turchia e capocannoniere della Super Lig con 12 reti. L'ex Milan sta vivendo una stagione da sogno nella Penisola Anatolica, se aggiungiamo anche le sfide di Conference League, le reti complessive diventano 21.

Galatasaray-Basaksehir: Mertens e Osimhen favoriti — Le quote dei bookmakers non lasciano spazio a dubbi. Il Galatasaray parte favorito sulla carta, la vittoria dei giallorossi (Esito 1) è quotata a 1.45. Possibile pareggio a 4.25, mentre l'impresa del Basaksehir è offerta a 5.00. Visti i precedenti sia l'esito Goal (quota 1.60), sia l'Over 2.5 (quota 1.50) potrebbero essere una pista percorribile (No Goal, quota 2.05; Under 2.5, quota 2.30). In ottica marcatori Osimhen e Piatek sono i principali candidati visto che occupano rispettivamente la 3ª e la 1ª posizione nella classifica dei cannonieri di Super Lig.