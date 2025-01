Galatasaray-Basaksehir, probabili formazioni: Osimhen sfida Piatek

Galatasaray-Basaksehir, probabili formazioni: da Osimhen a Piatek e non solo, quanti ex Serie A in campo nel derby di Istanbul

Vincenzo Bellino Redattore 7 gennaio - 14:24

Galatasaray-Basaksehir, il derby di Istanbul vale la prima giornata del 2° turno della fase a gironi di Coppa di Turchia. Tanta Serie A in campo sia nelle file giallorosse, sia in quelle ospiti. Padroni di casa reduci da un ruolino di marcia impressionante, imbattuti in campionato e nelle Coppe Europee: l'ultimo ko risale a 21 partite fa, nei preliminari di Champions contro lo Young Boys.

Galatasaray-Basaksehir, i precedenti — Galatasaray e Istanbul Basaksehir si sono affrontati 34 volte, con 17 vittorie dei giallorossi, 9 dei Gufi e 8 pareggi. Il Galatasaray arriva al match forte di tre successi consecutivi nei confronti diretti, incluso uno spettacolare 7-0 in trasferta nel 2023. L'ultima vittoria del Basaksehir risale invece alla Coppa di Turchia 2022/23, con un 3-2 che eliminò i giallorossi ai quarti.

Galatasaray-Basaksehir, probabili formazioni — Il Galatasaray si schiera in campo con un 4-2-3-1. Davanti ai pali della porta difesa da Muslera, Ayhan, Davinson Sanchez, Bardakci, Jakobs formeranno il pacchetto arretrato. In mediana, a difesa della retroguardia ci sono Gabriele e Torreira, mentre in attacco, alle spalle dell'unica punta Osimhen, agiranno sulla trequarti Yunus Akgün, Mertens, Yilmaz.

Il Basaksehir risponde con un 4-3-3. In difesa Atan sceglie Ergün, Leo Duarte, Güreler e Lima, davanti all'estremo difensore Senzeger. A centrocampo il tridente centrale è formato da Kemen, Özdemir, Miguel Crespo; in avanti Piatek sarà affiancato da Szysz e Joao Figueiredo.

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera; Ayhan, Davinson Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriele; Yunus Akgün, Mertens, Yilmaz; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk.

Istanbul Basaksehir (4-3-3): Senzeger; Ergün, Leo Duarte, Güreler, Lima; Kemen, Özdemir, Miguel Crespo; Szysz, Piatek, Joao Figueiredo. Allenatore: Çağdaş Atan.

Galatasaray-Basaksehir, tanta Serie A in campo — La sfida tra Galatasaray e Basaksehir metterà di fronte diversi giocatori che hanno militato nella Serie A italiana. Nei padroni di casa troviamo l'ex Lazio Muslera, l'ex Fiorentina e Sampdoria Torreira e gli ex Napoli Mertens e Osimhen, quest'ultimo in prestito proprio dai partenopei. Nelle file ospiti, invece, spiccano Leo Duarte e Krzystof Piatek, entrambi ex Milan, anche se il polacco ha indossato anche le maglie di Genoa, Fiorentina e Salernitana.