Mourinho, intervento andato a buon fine: “Operazione rapida, tornerò presto in campo”

José Mourinho è stato costretto a fermarsi per qualche giorno a causa di un intervento chirurgico. Nulla di preoccupante, l'ex allenatore della Roma è stato operato per rimuovere la cistifellea , come ha svelato anche il quotidiano 'A Bola'. Il tecnico ha deciso di operarsi a Lisbona, approfittando del periodo di ferie che ha concesso ai suoi giocatori per la sosta di Natale.

Operazione andata a buon fine: le parole di Mourinho

L'operazione di Mourinho è andata a buon fine, a darne notizia è il Fenerbahce attraverso una nota, in cui ha scritto: "Il nostro manager è stato sottoposto a un'operazione alla cistifellea con successo nel suo paese, il Portogallo. Buona guarigione al nostro allenatore". Ci ha pensato anche Mourinho in prima persona, però, a rassicurare il mondo del calcio: "Si è un po' esagerato sul mio intervento, si è trattato di un'operazione rapida e di lieve entità. Tornerò a dirigere gli allenamenti al rientro dalle vacanze come sempre. Non mi sono mai perso una sessione in 25 anni e non intendo iniziare adesso".