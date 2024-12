L'allenatore del Fenerbahce, José Mourinho, ha commentato la vittoria ottenuta nel match di campionato contro il Basaksehir

In casa Fenerbahce è tornato il sorriso. Dopo le deludenti sconfitte in campionato nel derby di Istanbul contro il Besiktas ed in Europa League contro l'Athletic Bilbao, i Canarini Gialli hanno rialzato la testa. Dzeko e compagni hanno battuto 3-1 l'Istanbul Basaksehir di Cagdas Atan al Sukru Saracoglu Stadium nella gara valevole per la sedicesima giornata di Super Lig turca.

Vittoria per 3-1 nel segno dell'ex Roma e Inter, Edin Dzeko, e dell'ex Siviglia, Youssef En-Nesyri, autore di una doppietta nel finale di gara. A nulla è valso il gol del momentaneo pareggio del Basaksehir ad opera di un'altra vecchia conoscenza del nostro campionato, l'ex Genoa, Milan e Salernitana, Krzysztof Piatek. Nel post-gara José Mourinho ha commentato così la vittoria del suo Fenerbahce: "È stata una partita difficile e drammatica. Il secondo e il terzo gol sono arrivati ​​dopo i cambi. Abbiamo segnato il gol quando abbiamo aumentato la pressione. Poi il Basaksehir ha cercato costantemente di spezzare il gioco e ridurre il ritmo. Il nostro obiettivo era giocare ancora di più sotto pressione. Abbiamo subito gol a causa di un errore che abbiamo commesso. Non siamo riusciti a girare la palla come volevamo, i cambi sono stati determinanti".

Fenerbahce-Istanbul Basaksehir 3-1, le parole di Mourinho nel post-gara — Per lo Special One anche notizie negative: "Penso che la stagione per Becao sia finita. Livakovic ha subito un infortunio muscolare e penso che tornerà con il nuovo anno. Per il match di venerdì contro l'Eyupspor non avrebbe recuperato". E poi ancora sul match vinto: "Non ci aspettavamo una bella partita. È stato un match con molta pressione, tensione e momenti drammatici. La cosa più importante era vincere. Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo giocato 11 contro 11. Invece, non mi è piaciuta la partita giocata in 11 contro 10. I giocatori hanno fatto quello che mi aspettavo da loro, hanno sentito la tensione. Volevo vedere i miei giocatori uniti oggi. Non mi aspettavo che facessero una grande partita. La cosa più importante era vincere e lo abbiamo fatto".

Mourinho ha poi spiegato che la settimana appena passata non è stata delle più facili da gestire: "Questo periodo che abbiamo vissuto è stato difficile per noi. Ad esempio, l'infortunio di Livakovic può essere dovuto alla tensione. I giocatori non sono in una sfera di cristallo e sentono quello che succede fuori. Non è stata una settimana facile per noi. Il nostro lavoro è stato più psicologico che tattico. È importante trovare l'equilibrio".

E poi la dedica della vittoria al difensore Samet Akaydin, fischiato dai tifosi e sostituito all'intervallo del match perso contro l'Athletic Bilbao in Europa League: "Vorrei mandare un messaggio a Samet. Voglio dedicare a lui il mio più piccolo contributo alla vittoria di oggi. Era deluso dopo la partita in Europa League, vedremo come reagirà".