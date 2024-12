Sono diversi i calciatori che hanno vestito le maglie di Fenerbahce e Istanbul Basaksehir - alcuni anche con trasferimenti diretti -: da Skrtel a Cengiz Under, da Mehmet Topal a Kahveci e ancora Babacan e Miguel Crespo: l'elenco è lungo

Fenerbahce e Istanbul Basaksehir si affronteranno domenica 15 dicembre alle ore 17:00 al Sukru Saracoglu Stadium nel derby di Istanbul. La gara è valevole per la sedicesima giornata di Super Lig. Una sfida che vedrà in campo diversi doppi ex che hanno vestito le maglie di entrambe le squadre. Non solo in campo però...

Fenerbahce-Basaksehir, i doppi ex: si parte con Skrtel — Il calciatore più noto che ha vestito le maglie di Fenerbahce e Istanbul Basaksehir è sicuramente Martin Skrtel. Il possente e duro ex difensore slovacco, ritiratosi due anni fa dal calcio, ha giocato con i Canarini Gialli per tre anni, dal 2016 al 2019.

Cresciuto nelle giovanili del Trencin, Skrtel ha militato nello Zenit San Pietroburgo dal 2004 al 2008 (113 presenze, 5 reti e 1 assist) conquistando un campionato russo nel 2007. Prima di approdare in Turchia Skrtel (104 presenze e 6 gol con la Slovacchia) ha trascorso otto anni in Premier League vestendo la maglia del Liverpool. Con i Reds ha collezionato complessivamente 320 presenze con 8 reti e 6 assist e vinto una Carabao Cup nella stagione 2011/2012.

Skrtel, calciatore slovacco dell'anno nel 2007, 2008, 2011 e 2012, ha vestito la maglia del Fenerbahce in 119 occasioni, mettendo a segno 7 reti e fornendo 3 assist. Nell'agosto 2019 l'ex Liverpool ha firmato con l'Atalanta, ma appena un mese dopo ha deciso di rescindere il contratto con la Dea. Il motivo? Skrtel ha subito manifestato i suoi problemi nell'adattarsi alla difesa a 3 di Gasperini, motivo per cui ha salutato tutti per firmare il giorno dopo con l'Istanbul Basaksehir. Lo stesso calciatore aveva chiarito la sua posizione: "Il modo di giocare dell'Atalanta è totalmente diverso dal mio, da quello a cui sono abituato. E dopo aver trascorso un mese a Bergamo, ho capito che non ero il difensore che Gasperini stava cercando. Poi è arrivata l’offerta del Basaksehir e sono molto contento di aver detto di sì".

Il titolo nel 2020 — Al Basaksehir Skrtel ha avuto il tempo necessario per vincere un campionato nel 2020 - il primo nella storia del club -. Con la squadra arancioblù lo slovacco ha messo a segno 4 reti e confezionato 2 assist in 44 presenze complessive. Nel finale di carriera Skrtel ha fatto ritorno nel suo paese per indossare le maglie dello Spartak Trnava e dell'Hajskala Raztocno, club locale sua città natale, in ottava divisione slovacca. Il classe '84 - compirà 40 anni il 15 dicembre - si è tolto anche lo sfizio di segnare un gran gol direttamente su punizione con la squadra della sua città. Oggi Skrtel è il direttore sportivo del Dunajska Streda.

L'ex Roma Cengiz Under — Possiamo stilare un lungo elenco di giocatori ancora in attività e che fanno ancora parte degli organici di Fenerbahce e Istanbul Basaksehir. Iniziamo da Cengiz Under. Come non dimenticare l'ala destra classe '97, che è passato dall'Italia vestendo la maglia della Roma. Non fortunatissima la sua esperienza in giallorosso, di Under si sono visti solo pochi sprazzi del suo talento.

Tra problemi vari il calciatore non è riuscito ad esprimere appieno il suo potenziale. Under si è trasferito dall'Istanbul Basaksehir alla Roma nell'estate 2017 per poco più di 14 milioni di euro. Nell'unica stagione vissuta al club arancioblù ha collezionato 43 presenze totali con un bottino di 9 reti e 7 assist.

Numeri importanti, che hanno infatti portato la Roma ad assicurarsi quel giovane talento che si sperava avrebbe potuto regalare parecchie gioie all'Olimpico. Attese ripagate in minima parte, con Under che ha messo assieme 88 presenze complessive in giallorosso, con 17 reti e 12 assist. Nel mezzo dell'esperienza romana anche una toccata in Premier League con il Leicester City, con cui ha conquistato una FA Cup nella stagione 2010/2021, e una in Francia con l'Olympique Marsiglia.

L'avventura alla Roma si è conclusa definitivamente nell'estate 2022 con il passaggio a titolo definitivo all'OM. Complessivamente con il Marsiglia Under ha siglato 18 reti e fornito 12 assist in 93 presenze. Con la Turchia ha segnato 16 gol in 51 partite.

Kahveci, quel trasferimento diretto nel 2021 — Passiamo a Irfan Can Kahveci. Il 29enne centrocampista turco si è trasferito direttamente dall'Istanbul Basaksehir al Fenerbahce nel gennaio 2021. Con il club arancioblù Kahveci ha collezionato 150 presenze, con 19 gol e 16 assist a referto. Al Basaksehir è approdato nel gennaio 2017 dal Genclerbirligi.

Assieme a Skrtel, Kahveci ha vinto il campionato con il Basaksehir nel 2020. Ha sin qui raccolto 148 presenze con il Fenerbahce - gliene mancano due per eguagliare il numero di presenze complessive con il Basaksehir - mettendo a segno 30 gol e confezionando 29 assist. Con i Canarini Gialli ha conquistato una Coppa di Turchia nella stagione 2022/2023.

L'esperienza di Babacan — Non possiamo non citare l'esperto portiere turco, Volkan Babacan. Il 36enne estremo difensore è all'Istanbul Basaksehir da dieci anni (proveniente dal Manisaspor nell'estate 2014). Babacan (36 partite disputate con la Turchia) è un vero e proprio totem della squadra, un pilastro del club. Assieme a Skrtel e a Kahveci, ha conquistato il titolo nel 2020 (complessivamente 270 partite a difesa della porta del Basaksehir con 99 clean-sheets). Cresciuto nelle giovanili del Fenerbahce, con i Canarini Gialli Babacan ha collezionato 20 presenze con 11 clean-sheets (ha vinto due Supercoppa di Turchia nel 2007 e nel 2009).

Mehmet Topal le ha girate tutte — Non bisogna dimenticarsi dell'ex centrocampista Mehmet Topal, attuale allenatore del Petrolul in Romania. Il classe '86, che ha dato il suo addio al calcio giocato nell'estate 2022, non solo ha giocato con Fenerbahce e Istanbul Basaksehir, ma ha anche vestito le maglie delle altre due grandi del calcio turco e di Istanbul, il Galatasaray e il Besiktas. Insomma, non si è fatto mancare proprio nulla Mehmet Topal nella sua lunga carriera.

Con il Gala per quattro stagioni dal 2006 al 2010 (in bacheca un campionato e una Supercoppa di Turchia nel 2008), Topal si è trasferito in Spagna al Valencia rimanendoci per due stagioni. Nel luglio 2012 ecco il passaggio al Fenerbahce (298 presenze con 24 gol e 25 assist), club con cui ha vinto un campionato turco (2014), una Coppa di Turchia (2013) e una Supercoppa di Turchia (2014).

Sette anni al Fener per poi passare al Basaksehir nell'estate 2019. Con la formazione arancioblù Mehmet Topal è sceso in campo in 64 occasioni, mettendo a segno 3 reti e fornendo 3 assist (ha vinto il campionato nel 2020). Nell'estate 2021 lo sbarco al Besiktas, con cui ha messo in fila solo 10 presenze nell'ultima stagione della sua carriera.

Pelkas e Miguel Crespo — All'interno della rosa attuale dell'Istanbul Basaksehir possiamo indicare altri calciatori che hanno vestito anche la maglia del Fenerbahce. Il trequartista greco, Dimitrios Pelkas, dal Fenerbahce si è trasferito direttamente al Basaksehir nell'estate 2023. Il 31enne nazionale greco (42 presenze e 4 reti a referto) ha vestito la maglia gialloblù dal 2020 al 2022 collezionando 67 presenze con 13 gol e 8 assist. Sin qui Pelkas ha firmato 9 reti e confezionato 9 assist in 43 presenze con il Basaksehir.

Altro ex che ha vestito la maglia del Fenerbahce e che attualmente fa parte della rosa dell'Istanbul Basaksehir è Miguel Crespo. Il centrale portoghese classe '96 nell'estate 2021 è sbarcato in Turchia per indossare i colori del Fenerbahce proveniente dall'Estoril Praia.

Con i Canarini Gialli ha collezionato 80 presenze (5 reti e 7 assist) vincendo una Coppa di Turchia nella stagione 2022/2023. A gennaio 2024 Miguel Crespo si è trasferito in prestito per sei mesi al Rayo Vallecano, per poi far ritorno alla base a giugno. Ad agosto il calciatore ha salutato il Fenerbahce per approdare direttamente all'Istanbul Basaksehir.

In questa prima parte di stagione ha collezionato 15 presenze complessive mettendo a segno un gol nell'ultimo match di campionato disputato domenica scorsa e vinto 3-0 contro l'Hatayspor. Nel post-gara, ad un giornalista che gli chiedeva se gli mancasse il Fenerbahce - in previsione del match di domenica prossima - Miguel Crespo ha risposto in maniera netta: "No, sono concentrato sul Basaksehir!".

E poi Turuc — Deniz Turuc, 31enne ala destra in forza all'Istanbul Basaksehir dal luglio 2021 (12 presenze e 2 reti con la Turchia), ha raccolto sin qui 184 presenze complessive con 25 reti e 30 assist. Nel conto anche le partite disputate nella stagione 2021/2021 in prestito proprio dal Fenerbahce. In maglia gialloblù Turuc ha segnato 6 reti e regalato 4 assist ai propri compagni in 38 partite (con i CanariniGialli dal 2019 al 2021).