L'allenatore del Fenerbahce, José Mourinho, ha suonato la carica in vista del prossimo match di campionato, l'altro derby di Istanbul contro il Basaksehir

Il Fenerbahce di José Mourinho ospiterà l'Istanbul Basaksehir al Sukru Saracoglu Stadium di Istanbul per la sedicesima giornata di Super Lig. La gara è in programma domenica 15 dicembre alle ore 17:00. Appuntamento da non sbagliare per i Canarini Gialli dello Special One. I due pesanti ko, in campionato nel derby di Istanbul contro il Besiktas e in Europa League per mano dell'Athletic Club, potrebbero aver lasciato delle scorie negative in casa gialloblù.

Urge dunque cercare una sterzata decisiva per tornare a sorridere. In campionato la lotta per il titolo è ancora viva, anche se gli acerrimi rivali del Galatasaray hanno allungato a +6 in vetta alla classifica proprio nell'ultimo turno. Con lo stop del Fener contro il Besiktas e il successo esterno per 3-2 sul campo del Sivasspor del Gala, Osimhen e compagni ne hanno approfittato per aumentare il divario sulla seconda. Mourinho, però, predica calma e concentrazione per il prossimo impegno contro il Basaksehir.

Dopo il ko in Europa League Mourinho ha concesso un giorno libero alla squadra. L'ex allenatore di Roma e Inter (tra le altre) ha dichiarato: "Sono soddisfatto della prestazione della squadra sia contro il Beşiktaş sia nel match di Europa League contro il Bilbao. Avremmo meritato di vincere entrambe le partite. Non è ancora finito nulla. Abbiamo analizzato molto bene il Başakşehir. Ora è il momento di vincere".

Verso Fenerbahce-Istanbul Basaksehir, le parole di Mourinho — Il rischio caduta libera è dietro l'angolo dopo due pesanti sconfitte come quelle incassate dal Fenerbahce. Mourinho ha però cercato di toccare i tasti giusti con la sua squadra in allenamento. Insomma, il tecnico portoghese ha voluto mantenere alto il morale dei suoi calciatori, spostando la sua attenzione più sull'aspetto psicologico e motivazionale che sullo studio tattico del prossimo match contro il Basaksehir: "Ciò che conta nelle partite sono i risultati. Sotto questo aspetto abbiamo attraversato un periodo da incubo. Sfortunatamente, a volte i nostri straordinari sforzi potrebbero non essere sufficienti per ottenere il risultato che desideriamo".

Mourinho è andato oltre i due recenti ko, dichiarando che il suo Fenerbahce è ancora in piena corsa in campionato ed in Europa League: "In entrambe le competizioni siamo ancora in gioco, non è finito ancora nulla. Tocca a noi colmare il gap di 6 punti in campionato, affrontando nel migliore dei modi la lunga maratona che inizierà dal match contro il Başakşehir. In Europa continua il nostro obiettivo di raggiungere i primi 8 posti, ma nel peggiore dei casi possiamo finire tra i primi 24 e continuare la nostra strada attraverso i playoff. Abbiamo analizzato molto bene il Başakşehir. Faremo un buon match e otterremo il risultato, perché ora è arrivato il momento di vincere".