Il Fenerbahce di Mourinho ospita l'Istanbul Basaksehir nel derby turco in campionato: ecco analisi e pronostico del match

Sergio Pace Redattore 12 dicembre 2024 (modifica il 12 dicembre 2024 | 21:10)

Domenica 15 dicembre alle ore 17:00 al Sukru Saracoglu Stadium di Istanbul si affronteranno il Fenerbahcedi José Mourinho e l'Istanbul Basaksehir di Cagdas Atan. La gara è valevole per la sedicesima giornata di Super Lig turca.

Fenerbahce, è un campanello d'allarme? — Secondo derby di fila per i Canarini Gialli dello Special One, reduci dal ko di misura contro il Besiktas nell'ultimo turno di campionato. Le Aquile Nere hanno piegato i gialloblù grazie al gol siglato dall'ex Arsenal e Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain. La battuta d'arresto in un match molto importante e sentito da queste parti ha posto fine ad una serie di cinque vittorie di fila per il Fener. Il Galatasaray ha approfittato del passo falso di Dzeko e compagni e, vincendo sul campo del Sivasspor, ha allungato in vetta al campionato con 6 punti di vantaggio sui Canarini.

In Europa League il Fenerbahce non è riuscito a contenere la forza dell'Athletic Bilbao, cadendo per 0-2 contro la formazione basca. Insomma, non un buon momento per la squadra di Mourinho, che dovrà necessariamente rialzare la testa a partire da domenica.

Basaksehir, un pieno di fiducia — L'Istanbul Basaksehir, al contrario del Fenerbahce, si appresta ad affrontare i gialloblù con un bel carico di fiducia ed energia. Piatek e compagni, dopo due mesi piuttosto negativi dal punto di vista dei risultati, hanno aumentato i giri del motore in questo inizio di dicembre. Sono arrivate due belle vittorie in campionato contro Goztepe (4-1) e Hatayspor (3-0) e in Europa League contro i tedeschi dell'FC Heidenheim.

Tutte e tre le gare - e non è un caso - sono state disputate tra le mura amiche del Basaksehir Fatih Terim Stadium. Perché non è un caso? Basta dare uno sguardo ai numeri della formazione allenata da Atan. In questa prima parte di stagione l'Istanbul Basaksehir ha collezionato 15 dei suoi 22 punti totali in 7 partite disputate in casa. Il rendimento in trasferta è il vero tallone d'Achille della squadra, con 7 punti racimolati in 7 partite lontano da casa.

Fenerbahce-Istanbul Basaksehir: analisi e pronostico — In casa il Fenerbahce ha conquistato 15 punti in 6 partite, con 14 reti fatte e 4 subite. L'Istanbul Basaksehir, come abbiamo visto, ha ottenuto 7 punti in 7 gare, con 2 sole vittorie, 1 pareggio e 4 ko (6 gol fatti, 11 subiti). Negli ultimi 20 precedenti il Fener ha vinto 11 partite, pareggiate 2 e perse 7.

Il pronostico è nettamente in favore dei padroni di casa del Fenerbahce a quota 1.40. Il segno X si gioca a 5.75, mentre l'eventuale blitz del Basaksehir vale 6.25. Potrebbe anche non essere partita ricca di gol, ma vediamo il Fener ovviamente favorito. La combo 1 + En Nesyri marcatore è in lavagna a 2.92, la stessa giocata con Dzeko a segno vale 2.58.