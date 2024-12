Il Fenerbahce di Mourinho ospita l'Istanbul Basaksehir di Atan nel derby turco: ecco le probabili formazioni

Sergio Pace Redattore 12 dicembre 2024 (modifica il 12 dicembre 2024 | 19:37)

Il Fenerbahcedi José Mourinho si appresta ad ospitare l'Istanbul Basaksehir di Cagdas Atan al Sukru Saracoglu Stadium di Istanbul domenica 15 dicembre. Fischio d'inizio alle ore 17:00. La gara è in programma per la sedicesima giornata di Super Lig turca.

Il Fener, dopo la sconfitta di misura incassata nel derby di Istanbul contro il Besiktas di Ciro Immobile, è chiamato ad una pronta reazione già a partire dall'altro derby contro il Basaksehir. La formazione gialloblù, al secondo posto a sei punti di distanza dalla capolista Galatasaray, prima del ko contro le Aquile Nere aveva incamerato ben cinque vittorie consecutive in campionato.

Di fronte c'è un Basaksehir che sembra essersi lasciato alle spalle un lungo periodo grigio in fatto di risultati. Tra ottobre e novembre, infatti, la squadra arancioblù ha ottenuto solo 3 punti su 18 disponibili in campionato. La reazione si è vista tutta a partire dalla vittoria netta per 4-1 ottenuta in casa contro il Goztepe (4-1) lo scorso 30 novembre. Successo bissato dal 3-0 rifilato all'Hatayspor, sempre tra le mura amiche del Basaksehir Fatih Terim Stadium, l'8 dicembre.

Fenerbahce-Istanbul Basaksehir, le probabili formazioni — Mourinho dovrebbe schierare il suo Fenerbahce con un 4-2-3-1. Tra i pali irremovibile il portiere croato, Dominik Livakovic. La linea difensiva a 4 dovrebbe prevedere Samet Akaydin e Alexander Djiku come coppia di centrali. Sulle fasce pronti ad agire Bright Osayi-Samuel e l'ex Sassuolo Mert Muldur.

In mediana l'ex Fiorentina e Manchester United, Sofyan Amrabat, sarà affiancato da Ismail Yuksek. Sulla trequarti avranno spazio per inventare l'ex Ajax (tra le altre) Dusan Tadic, Sebastian Szymanski e l'ex Monaco, Nizza e Newcastle, Allan Saint-Maximin. Il marocchino ex Malaga, Leganés e Siviglia, Youssef En-Nesyri, sarà il riferimento offensivo dell'attacco del Fenerbahce, ma occhio alla candidatura dell'ex Manchester City, Roma e Inter, Edin Dzeko. Il bomber bosniaco, in ogni caso, sarà pronto ad entrare anche a gara in corso.

L'Istanbul Basaksehir di Atan sfiderà il Fenerbahce presumibilmente con un 4-3-3. In porta Muhammed Sengezer, a comporre la cerniera difensiva ci saranno Hamza Gureler e Jerome Opoku, con l'ex Milan e capitano della formazione turca, Léo Duarte, e Lucas Lima che presidieranno le corsie laterali.

In cabina di regia a dettare i tempi di gioco ecco Onur Ergun, ai suoi lati agiranno Olivier Kemen e Miguel Crespo, uno degli ex più attesi. Altro ex della gara, Deniz Turuc, sarà pronto a dar sostegno, assieme a Davidson, all'ex Genoa, Milan e Salernitana, Krzysztof Piatek.

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Osayi-Samuel, Akaydin, Djiku, Muldur; Amrabat, Yuksek; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin; En-Nesyri. Allenatore: José Mourinho

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Duarte, Opoku, Gureler, Lucas Lima; Kemen, Ergun, Miguel Crespo; Turuc, Piatek, Davidson. Allenatore: Cagdas Atan