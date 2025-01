Galatasaray-Besiktas, da Arda Turan a Okan Buruk: i doppi ex del derby di Istanbul, valido per la fase a gironi della Coppa di Turchia

7 gennaio 2025

Il derby di Istanbul tra Galatasaray e Basaksehir, valido per la fase a gironi della Coppa di Turchia, si preannuncia come una sfida carica di tensione e significato. Al di là della storica rivalità cittadina che infiamma le due tifoserie, il duello avrà un sapore speciale anche per via dei numerosi doppi ex che, nel corso della loro carriera, hanno indossato entrambe le maglie.

Leo Dubois — Attualmente all'Eyupspor, il difensore francese ha disputato una stagione con la maglia del Galatasaray (28 presenze, 1 gol, 1 campionato e una Supercoppa di Turchia) e una con quella dell'Istanbul Basaksehir (31 presenze e una rete).

Mehmet Topal — Quattro stagioni al Galatasaray dal 2006 al 2010 in cui vince un campionato (2007-2008) e una Supercoppa di Turchia (2008). È uno dei pochi giocatori che ha vinto tre campionati turchi con tre squadre diverse, oltre al titolo con i giallorossi, ha trionfato anche col Fenerbahce (2013-2014) e col Basaksehir (2019-2020). Indosserà la maglia dei gufi fino al 2021, per poi concludere la sua carriera al Besiktas.

Okan Buruk — È il grande doppio ex della sfida. Una vita al Galatasaray, prima da calciatore con le giovanili (1987-1991) e poi in prima squadra dal 1991 al 2001, con un'altra breve parentesi dal 2006 al 2008. Con i giallorossi l'ex Inter (2001-2004) ha vinto da calciatore 6 campionati (1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000), 4 Coppe di Turchia (1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000), 1 Coppa Uefa (1999-2000) e 1 Supercoppa Uefa (2000). Da allenatore ha guidato l'Istanbul Basaksehir al trionfo in SuperLig nella stagione 2019-2020 e nelle ultime due annate ha conquistato due campionati col Galatasaray (2022-2023; 2023-2024) e una Supercoppa di Turchia (2023).

Emre Belozoglu — Un'altra ex conoscenza del calcio italiano è Emre Belozoglu che è cresciuto nelle giovanili del Galatasaray (1992-1997) ed è rimasto in prima squadra dal 1997 al 2001, totalizzando 22 reti in 153 presenze trionfando in campionato (1997-1998, 1998-1999, 1999-2000) e in Coppa di Turchia (1999, 2000) e in Europa (1 Coppa Uefa. 1999-2000; 1 Supercoppa Uefa, 2000). L'esperienza al Basaksehir è stata avara di soddisfazioni sia da giocatore (15 gol in 128 presenze dal 2015 al 2019), sia da allenatore (2021-2023).

Arda Turan — Sbocciato al Galatasaray (1999-2005), totalizza 129 presenze in prima squadra tra il 2006 e il 2011 e sigla 45 reti, conquistando 1 Coppa di Turchia (2004-2005), 1 campionato (2007-2008 e 1 Supercoppa di Turchia (2008). Dopo le esperienze fortunate con Atletico Madrid e Barcellona, torna in Turchia nel 2018 per vestire la maglia del Basaksehir: 2 reti in 34 presenza, non un'avventura indimenticabile così come il ritorno in giallorosso (2020-2022) in cui mette a segno 4 gol in 49 presenze, ma non colleziona nessun titolo.

Aurélien Chedjou — Meglio al Galatasaray che al Basaksehir, dove raccoglie appena tre presenze. Con i giallorossi invece quattro anni da protagonista (11 reti in 113 apparizioni dal 2013 al 2017), culminati con 1 campionato (2014-2015), 3 Coppe (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) e 3 Supercoppe di Turchia (2013, 2015, 2016).