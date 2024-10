Buruk esulta: “Vittoria del derby molto importante, allunghiamo in classifica”

Galatasaray-Besiktas, Buruk esulta: "Siamo una squadra da derby"

Nel post partita, come riportato dai canali ufficiali del club turco, l'allenatore Okan Buruk festeggia così l'allungo in classifica: "È stata una vittoria molto importante dal punto di vista psicologico. Vincendo oggi ci siamo portati a +8, il nostro rivale più vicino in questo momento è il Samsunspor. C'è una differenza di 6 punti con loro. Ci sono 8 punti di differenza con Besiktas e Fenerbahçe. Oggi volevamo vincere, il Galatasaray ha vinto molti derby nei miei 2 anni e mezzo". Immobile e compagni scivolano così a -8.