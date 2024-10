Osimhen svela: “Stavo per andare altrove, mi ha convinto Buruk”

Victor Osimhen ha ammesso di essere entusiasta della sua nuova scelta di vita. Al Galatasaray, alla corte di Buruk, sta ritrovando sta vivendo un altro intrigante capitolo della sua carriera calcistica.

Lorenzo Maria Napolitano 16 ottobre - 18:45

La telenovela legata al trasferimento di Osimhen quest'estate è stata più lunga del previsto: s'è prima schierato in prima linea il PSG promettendo fior di quattrini, poi c'è stato l'avvicinamento con il Chelsea e infine s'è parlato addirittura di una possibile cessione in Arabia. Insomma, è stata un'estate rovente per l'ex centravanti del Napoli, che alla fine ha optato per un last-minute direzione Istanbul, tra le fila del Galatasaray.

Victor Osimhen, 25 anni, in campo contro il Rizespor (Foto: Getty)

Sulla sua scelta — L'attaccante nigeriano, che ben si è ambientato con la nuova maglia, ha espresso tutte le sue emozioni alla testata turca Fanatik, dove ha affermato: "Per me è un privilegio venire al Galatasaray. Drogba è uno dei miei eroi, anche lui ha giocato qui. Ringrazio anche i tifosi del Galatasaray. Qui mi hanno accolto tutti molto bene. Sono in un club molto grande. Sono pronto a fare tutto il possibile per la squadra".

Drogba esulta dopo un gol in un match di Champions League. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Sul nuovo allenatore — Osimhen ha speso parole d'oro anche verso Okan Buruk, allenatore del Galatasaray: "Stavo per andare in altri posti, ma Buruk mi ha colpito profondamente come padre, come allenatore, come essere umano. Mi disse che la squadra era di alta qualità e che aveva grandi obiettivi. Giocare con questi giocatori e raggiungere il successo è stato convincente. Quando sono arrivato qui, ho capito che si tratta di un club serio".

Sui compagni e su Icardi — Infine, l'ex centravanti del Napoli ha parlato anche dei suoi nuovi compagni di squadra: "Qui ci sono ottimi attaccanti. Icardi è un grande attaccante, ma anche io sono un buon marcatore. I gol sono importanti, ma il successo della squadra è la mia priorità".