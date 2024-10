Jakobs dal Monaco al Galatasaray: “È una grande squadra, sono abbastanza felice”

Jakobs dal Monaco ha aperto al trasferimento al Galatasaray e proprio di questa scelta ha voluto parlare ufficialmente e in prima persona: ecco quali sono state le sue parole e perché quell'abbastanza ha colpito i tifosi.

Alessia Gentile 12 ottobre - 10:03

Ismail Jakobs dal Monaco si è trasferito al Galatasaray e con il club turco sta conducendo la stagione come terzino titolare sotto la guida di Okan Buruk. In occasione della pausa delle nazionali, in cui tra l'altro il suo profilo è finito sotto le luci dei riflettori, il giocatore ha parlato in prima persona del trasferimento e le sue parole non sono passate inosservate: ecco cos'ha dichiarato.

Jakobs al Galatasaray — Negli ultimi giorni, come detto, il profilo di Ismail Jakobs ha attirato parecchio l'attenzione per la presunta assenza al ritiro della Nazionale Senegalese. Tanto che la stessa Federazione Senegalese di Calcio (FSF) ha dovuto chiarire, tramite un comunicato ufficiale, che non aveva inizialmente convocato il giocatore per una notifica di infortunio ricevuta dal suo club. Tuttavia, dopo che Jakobs è stato schierato senza problemi in campo domenica 6 ottobre contro l'Alanyaspor, le carte in tavola sono cambiate e la chiamata c'è stata.

🗣️ Ismail Jakobs: Türkiye'ye gelmemin kariyerim için olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray hem uluslararası bilinirliğe sahip hem de büyük bir takım. Ben gayet mutluyum. pic.twitter.com/zk4XizJYxo

Jakobs a tal proposito, come riportato da 'Fanatik.com.tr/', ha dichiarato: "Non ho avuto infortuni, le voci secondo cui mi sottoporrò ad un intervento chirurgico non sono vere. Sto bene". Con l'occasione ha poi anche parlato appunto del suo trasferimento al Galatasaray, affermando: "Non penso che venire in Turchia sia negativo per la mia carriera. Il Galatasaray è una grande squadra conosciuta a livello internazionale. Sono abbastanza felice". Parole queste che hanno attirato l'attenzione e che, se da un lato hanno voluto sottolineare l'importanza del club turco, dall'altro non hanno convinto pienamente tutti i tifosi che sono rimasti colpiti da quell'abbastanza felice.