Basilea, ecco un gradito ritorno: Xherdan Shaqiri

“Sono profondamente legato al club -ha detto l'ex Inter sui social del Basilea- e alla regione fin da quando ero bambino. Come tifoso e, naturalmente, come giocatore. A Basilea ho completato la mia formazione calcistica e poi ho potuto lanciare la mia carriera internazionale”.

Il fatto che un giocatore del suo calibro torni in Super League a vestire la maglia dei rossoblù è un segnale forte per il club, la città di Basilea e la regione, ma anche per il calcio svizzero in generale. Siamo convinti che la nostra squadra beneficerà della sua esperienza e della sua classe”.