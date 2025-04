Bayer Leverkusen out in Dfb-Pokal, eliminato da una squadra di terza serie

Risultato incredibile in Coppa di Germania: l'Arminia Bielefeld ha compiuto l'ennesimo miracolo della stagione, eliminando il Bayer Leverkusen. Non è la prima vittima illustre della cavalcata dei biancoblù.

Alessandro Savoldi 2 aprile - 00:01

Clamorosa eliminazione in Dfb-Pokal per il Bayer Leverkusen. Le Aspirine sono state eliminate dall’Arminia Bielefeld, squadra di terza serie tedesca, in semifinale. Dopo il gol di Tah in apertura, i padroni di casa hanno rimontato con i gol di Wörl e Großer, vincendo 2-1.

Bayer Leverkusen, una stagione altalenante — Prosegue la stagione tra alti e bassi del Bayer Leverkusen. I rossoneri, secondi ma distanti dalla vetta in Bundesliga, abbandonano la Dfb-Pokal, la Coppa di Germania, in semifinale. Un’eliminazione bruciante, non tanto per il turno raggiunto quanto per l’avversario contro il quale si è fermato il cammino del Leverkusen: una squadra di terza serie tedesca, l’Arminia Bielefeld. La partita, nonostante le due categorie di differenza, è stata piuttosto equilibrata. I biancoblu, capaci di reggere l’urto in avvio, hanno completato una storica rimonta nel finale di primo tempo. Al gol di Tah al 17’ ha infatti fatto seguito subito il destro preciso di Wörl e poi, nel recupero, la rete sotto porta su calcio piazzato di Großer. Dopo l’intervallo a nulla sono serviti gli sforzi del Bayer Leverkusen a caccia del pari, con l’Arminia che ha tenuto botta senza soffrire più di tanto. In virtù del risultato di oggi, i rossoneri non potranno difendere il titolo ottenuto lo scorso anno, al termine di una stagione storica che ha visto i ragazzi di Xabi Alonso vincere Bundesliga e Coppa di Germania.

Xabi Alonso con la coppa del Dfb-Pokal vinta con il Bayer Leverkusen nella scorsa stagione. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

La clamorosa cavalcata dell'Arminia Bielefeld in Dfb-Pokal — L’Arminia Bielefeld è una vecchia conoscenza della Bundesliga. Arrivata nel massimo campionato tedesco nel 2020, è rimasta in prima divisione per due stagioni, prima di retrocedere due volte consecutivamente. Ora si trova in 3. Liga, dove è in lotta per la promozione e al momento occupa il quarto posto in classifica. Tuttavia, la vera cavalcata della stagione degli Arminen è stata in Dfb-Pokal. Un percorso tutt’altro che semplice per la squadra allenata da Michel Kniat, con ben quattro squadre di Bundesliga eliminate. La prima è stata l’Union Berlino, poi è toccato al Friburgo, seguito dal Werder Brema e, infine, dal Bayer Leverkusen. Adesso l’Arminia Bielefeld si è guadagnata un posto per la finale di Dfb-Pokal dell’Olympiastadion di Berlino, dove affronterà una tra Lipsia e Stoccarda e andrà alla ricerca dell'ennesima storica impresa.