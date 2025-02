Coppa di Germania: la formazione di Werner saluta la competizione anzitempo. Dopo il Cannes in Coupe de France, un altro risultato inaspettato

Lorenzo Ciabattini 26 febbraio 2025 (modifica il 26 febbraio 2025 | 11:46)

Non c'è stata solo la sorpresa del Cannes, località più nota per il suo Festival del cinema che non per la squadra di calcio, nella serata di ieri. Anche in Germania, in DFB-Pokal, si è registrata un'eliminazione non di poco conto. Il Werder Brema, che veniva da tre KO consecutivi in Bundesliga, è caduto sotto i colpi del Bielefeld, club che attualmente milita nella terza serie tedesca (la nostra Serie C, ndr).

Dopo il Bayern, anche il Werder ci lascia le penne Con il Bayern Monaco già eliminato (fatto fuori dal Leverkusen lo scorso dicembre), la DFB-Pokal potrebbe regalare una gioia a chi non ne ha ottenute negli ultimi anni. Favoriti restano proprio i campioni di Germania in carica, con Xabi Alonso che vorrebbe replicare anche il successo del 2024 nella coppa nazionale. Ieri è arrivata appunto la debacle del Werder Brema contro l'Arminia Bielefeld, squadra di 3.Bundesliga: la formazione di Werner, reduce dalle 5 reti incassate dal Friburgo nell'ultima giornata di campionato, perde l'unica occasione per svoltare la stagione.

Visualizza questo post su Instagram

Serata storta per il Werder — I favoriti della vigilia sono andati sotto passata la mezz'ora: l'ala sinistra dell'Arminia, Worl, ha bucato Zetterer al 35', appena trascorsi cinque minuti che un'autorete di Malatini ha chiuso il parziale per 2-0 all'intervallo. La reazione degli ospiti, tuttavia, non è mancata con Burke che al 56' ha accorciato le distanze: ci sarebbe stato tutto il tempo del mondo per portare la gara almeno all'extra time, ma il tecnico della compagine di Brema, costretto ad un cambio per infortunio nel primo tempo e altri due negli spogliatoi per provare a recuperare il doppio svantaggio, non azzarda altre sostituzioni prima degli ultimi dieci minuti. Il finale resta 2-1 per il Bielefeld, che ricorda - poiché avvenuto nella stessa sera - quello del Cannes della famiglia Friedkin, che ha tagliato la testa al Guingamp in Coupe de France.

Adesso occhi puntati sul Lipsia — Stasera, sempre in DFB-Pokal, toccherà all'altra favorita alla vittoria finale, il Lipsia di Marco Rose: contro il Wolfsburg, però, non sarà facile. Nella notte che la Coppa Italia ha visto il successo dell'Inter sulla Lazio e il mitico 4-4 fra Barcellona e Atletico Madrid in Copa del Rey, anche la coppa di Germania non ha affatto scherzato.