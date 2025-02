Coppa del Re, Barcellona-Atletico Madrid 4-4: partita folle a Montjuic!

Coppa del Re: rimonte, continui ribaltoni e colpi di scena a Montjuic. Barcellona-Atletico Madrid termina 4-4

Enrico Pecci Redattore 25 febbraio - 23:55

Una delle partite dell'anno a Montjuic. Barcellona ed Atletico Madrid regalano gol e spettacolo nell'andata della semifinale di Coppa del Re. Da 0-2 Atleti a 3-2 Barça, poi il 4-2 e nel recupero la zampata di Sorloth per il 4-4 finale. È ancora una volta l'attaccante norvegese a fare male ai blaugrana all'ultimo respiro.

Barcellona-Atletico Madrid, da 0-2 a 3-2: il primo tempo vale già una partita — Il primo minuto di gioco è stato solo un anticipo della partita pazza che sarebbe poi andata in scena a Barcellona. Partenza a razzo dei Colchoneros con Griezmann che crossa dentro l'area di rigore, Julian Alvarez prende il tempo su Cubarsì e di testa impegna Szczesny che si rifugia in corner. Dopo solo 50 secondi arriva il vantaggio degli ospiti: sugli sviluppi del corner Lenglet di testa la allunga sul secondo palo dove c'è Julian Alvarez che da pochi passi beffa Szczesny. Al sesto minuto arriva il raddoppio della banda di Simeone. Alvarez intercetta un brutto passaggio di Koundé, apre per Griezmann che si difende dall'arrivo di Balde e batte Szczesny. La prima reazione del Barça arriva al minuto 22 con Lamine Yamal. Prima scossa del gioiello spagnolo che parte da destra, si accentra e calcia verso il primo palo. Il pallone termina a lato e non di poco. Al 12' arriva un'altra grandissima occasione per i padroni di casa. Pedri a memoria per Raphinha che di prima intenzione mette Ferran Torres a tu per tu con Musso. L'attaccante colpisce il portiere ex Atalanta sciupando una grandissima chance.

Al 15' c'è un altro acuto del Barça: Yamal in verticale per Pedri, la difesa devìa ed alza il pallone. Sempre Pedri prova così un pallonetto in diagonale, una soluzione piuttosto complicata che si spegne sul fondo. Il gol, però, è nell'aria ed arriva al minuto 19 proprio con Pedri. Parte tutto da Yamal che con una grandissima palla trova Koundé d'esterno alle spalle di Galan. Il francese penetra in area e serve Pedri a rimorchio per l'1-2. Dopo solo due minuti arriva anche il 2-2. Corner di Raphinha sul secondo palo, dove arriva Cubarsì che sovrasta Barrios e pareggia di testa. Al 41' arriva anche il 3-2! Ancora un calcio d'angolo di Raphinha sul secondo palo, Inigo Martinez sfrutta un blocco e arriva in corsa. Tutto solo, di testa, il difensore completa la rimonta già nel primo tempo.

Barcellona-Atletico, secondo tempo: ancora Sorloth nel recupero! — La reazione dell'Atletico arriva solo al 52' con un super Szczesny a salvare il Barça. De Paul trova una palla perfetta per Griezmann, che sul filo del fuorigioco passa davanti a Cubarsì e calcia. L'ex Juve si fa trovare pronto e compie un grande intervento. Poi torna in cattedra Lamine Yamal: la nuova stella blaugrana mette il turbo, salta tre avversari ed entra in area di rigore. L'esterno va già dopo un leggero contatto con Samuel Lino, l'arbitro Hernandez Hernandez lascia giocare tra le proteste del Barcellona ma il Var conferma la decisione. Al 72' viene invece annullato il 3-3 di Sorloth per un netto fuorigioco iniziale di Llorente. Le emozioni sono tutt'altro che finite: minuto 74 e 4-2 Barcellona con Lewandowski. Yamal lascia Reinildo sul posto e mette in mezzo per il polacco che tutto solo cala il poker. Quando la partita sembra ormai finita e congelata dal possesso dei padroni di casa, però, ecco la zampata della squadra del Cholo. All'84' la riapre Llorente, che arriva a rimorchio ed in corsa buca Szczesny all'angolino. All'88' Correa sfiora anche il pareggio, che arriva nel recupero. Deja-vù dello scontro diretto in Liga, sempre a Montjuic, con Sorloth che non perdona a tu per tu con Szczesny al minuto 93'. È 4-4, si deciderà tutto nel ritorno del Metropolitano.

