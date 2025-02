Domani Barcellona-Atlético Madrid: la guida per seguire la semifinale di Copa del Rey

Raggiungere la finale di Copa del Rey potrebbe essere il trampolino di lancio verso i sogni più ambiziosi dei due club.

Lorenzo Maria Napolitano 24 febbraio - 23:39

Il Barcellona e l'Atlético Madrid non nascondono le loro enormi ambizioni. Dopo essersi confermate come due delle più forti squadre d'Europa e del mondo e a seguito delle chiare ambizioni di triplete da una parte e dall'altra, domani ci sarà la possibilità di costruire un primo importante gradino. Infatti, chi uscirà vincitore dal doppio confronto accederà alla finale di Copa del Rey, in cui verrà affrontata la vincente della sfida tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e la Real Sociedad, assolutamente da non sottovalutare dato che s'è laureata campione 5 anni fa, vincendo la terza edizione della sua storia.

Il momento di forma delle due squadre e le probabili formazioni — Il Barcellona di Flick si presenta come una delle squadre più temibili d'Europa, grazie a un attacco devastante composto da Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Raphinha. Il polacco, nonostante l'età, continua a essere una macchina da gol: ha già segnato 20 reti in campionato e 32 in totale in tutte le competizioni. Raphinha sta vivendo la sua stagione più costante, aggiungendo imprevedibilità all’attacco. Un elemento chiave per il successo del Barça è Pedri, il metronomo del centrocampo. Nonostante abbia registrato solo sei assist ufficiali, il suo impatto sul gioco va ben oltre le statistiche, con numerosi passaggi decisivi che innescano azioni da gol.

Ma il vero punto di forza del Barcellona di Flick è la sua nuova generazione di talenti, emersa grazie alla storica cantera del club, La Masia. Oltre a Yamal e Cubarsí, spiccano giovani promesse come Marc Bernal (classe 2007), che potrebbe trovare più spazio in Copa del Rey, e Hector Fort, già con 11 presenze in Liga. Nel recente match contro il Las Palmas, Flick ha schierato contemporaneamente diversi giovani, dimostrando il valore del vivaio blaugrana. Dopo un periodo difficile tra novembre e dicembre, il Barcellona ha ritrovato il ritmo vincente con cinque vittorie consecutive che gli hanno permesso di tornare in vetta alla classifica. L'Atlético Madrid di Diego Simeone, invece, sta vivendo un grande momento di forma. Reduce da una convincente vittoria per 3-0 contro il Valencia con doppietta di Julian Álvarez, la squadra è imbattuta da otto partite (sei vittorie e due pareggi).

Uno dei giocatori rivelazione della stagione è Alexander Sørloth, che nonostante non sia un titolare fisso, ha segnato 9 gol e fornito 2 assist in 22 partite di campionato, oltre a tre reti in cinque partite di Copa del Rey. Tuttavia, la vera forza dell’Atlético è la coppia d'attacco Griezmann-Álvarez. I due, avversari nella finale del Mondiale in Qatar, ora formano un tandem micidiale che ha realizzato 34 gol complessivi in stagione. Entrambe le squadre dovrebbero essere in grado di schierare i loro uomini migliori: la squadra di Flick sarà guidata dal tridente composto da Raphinha, Lamine Yamal e Lewandowski, supportati da Pedri sulla trequarti; i Colchoneros, invece, risponderanno con un muscoloso centrocampo retto dall'ex Udinese Rodrigo De Paul, Gallagher e anche Giuliano Simeone, che sta dimostrando il suo valore al di là del cognome illustre.

Barcellona (4-2-3-1): Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; De Jong, Gavi; Raphinha, Pedri, Lamine Yamal; Lewandowski. Allenatore: Hans Flick.

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Galán; Barrios, De Paul, Gallagher, Simeone; Griezmann, Álvarez. Allenatore: Diego Simeone.

Dove vedere la semifinale di Copa del Rey — Barcellona e Atlético Madrid scenderanno in campo martedì 25 febbraio 2025 all'Estadi Olimpic di Barcellona, calcio d'inizio previsto alle ore 21:30. Questa sarà la nona semifinale tra le due squadre in Coppa del Re: una partita, quindi, abbastanza rara considerando che il penultimo incrocio in questa fase della competizione tra i due club risale addirittura al 200. La sfida sarà trasmessa in tv da Telelombardia, canale numero 10 del digitale terrestre. Telelombardia è visibile per i residenti in Lombardia, oltre che in Piemonte (Novara, Vercelli, Biella), una parte della Liguria, a Verona e Vicenza. Il match, però, sarà trasmesso anche sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.

I precedenti — Negli ultimi confronti diretti, il Barcellona ha avuto un discreto vantaggio sull’Atlético Madrid, avendo vinto cinque delle ultime sei sfide in campionato. Tuttavia, l’ultima gara è stata favorevole ai Colchoneros, che sono riusciti a imporsi e interrompere la serie positiva dei blaugrana. Un dato interessante riguarda la frequenza con cui queste due squadre chiudono le loro sfide con un vincitore: negli ultimi dieci incontri, infatti, il pareggio si è verificato soltanto due volte, e l’ultimo risale addirittura al 2021. Questo trend sottolinea la tendenza delle partite tra Barcellona e Atlético a essere combattute fino all’ultimo, con un esito quasi sempre deciso nei 90 minuti.

Un altro aspetto da considerare è che il Barcellona ha ottenuto tre delle sue ultime cinque vittorie con il risultato di 1-0, dimostrando una certa solidità difensiva e la capacità di gestire partite equilibrate contro l’Atlético. D’altra parte, la squadra di Simeone ha spesso reso le cose difficili ai catalani, con incontri caratterizzati da grande intensità e tatticismo. Alla luce di questi precedenti, il match di martedì si preannuncia aperto e difficile da prevedere. La posta in palio è altissima, e la storia recente suggerisce che entrambe le squadre faranno di tutto per evitare un pareggio, cercando invece una vittoria che possa mettere un tassello fondamentale nella corsa alla Copa del Rey.