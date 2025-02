Inzaghi loda l’Inter: “Orgoglioso dei ragazzi ma siamo in emergenza per sabato”

Il commento dell'allenatore dell'Inter dopo il successo in Coppa Italia contro la Lazio di Marco Baroni con un netto 2-0. In semifinale sarà derby col Milan.

L' Inter stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia e affronterà il Milan dopo il netto successo per 2-0 ai danni della Lazio . Mattatori di serata Arnautovic e Calhanoglu (su rigore) che hanno regalato la vittoria ai nerazzurri. Nel post-partita, ai microfoni di Mediaset è intervenuto il tecnico Simone Inzaghi che ha fatto il punto della situazione di queste settimane caldissime.

I COMPLIMENTI - "Penso che abbiamo fatto una grande partita contro un'ottima squadra. Il primo tempo abbiamo sofferto ma non ci siamo disuniti, siamo stati bravi a sbloccarla con un grande gol di Arnautovic. Nella ripresa per esigenza ho dovuto cambiare modulo, ma grazie a questi ragazzi hanno dato tutto e sono orgoglioso di allenarli".

DERBY IN SEMIFINALE - "Milan? Ci penseremo ad aprile, siamo in difficoltà sugli esterni per ora per gli infortuni. Dobbiamo lavorare e guardare avanti, pensiamo partita per partita, ne avremo sei in venti giorni".