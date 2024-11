Bayer Leverkusen, Schick può battere un record storico del club

Dopo un avvio di stagione decisamente sottotono, probabilmente legato anche al ritardo di condizione legato agli impegni con la sua nazionale agli Europei, Patrick Schick è tornato nuovamente a brillare nel corso dell’ultimo mese. Ora gli basta un gol nel match di domani, contro l’Union Berlino, per infrangere un record storico del suo club: con una rete nel match di sabato, diventerebbe il giocatore con più gol segnati nelle prime 100 presenze in Bundesliga con la maglia del Bayer Leverkusen .

Patrick Schick, i numeri della sua stagione

La svolta nella sua stagione è arrivata il 26 ottobre, dopo il pareggio per 2-2 contro il Werder Brema. Da quel momento, Schick ha messo a segno 8 gol nel corso dell’ultimo mese, di cui 5 in campionato, 2 in coppa di Germania e 1 in Champions League, con una media impressionante di una rete ogni 83 minuti.