Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: “Accoglienza fantastica ma non me la sono goduta”

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha spiegato l'accoglienza che i tifosi del Liverpool gli hanno riservato ad Anfield. C'è delusione però per il risultato.

Gennaro Dimonte 6 novembre - 10:29

Il Bayer Leverkusen è uscito con le ossa rotte da Anfield. Pesante il 4-0 subito dai ragazzi di Xabi Alonso contro il Liverpool in Champions League che però non pregiudica le possibilità di qualificazione alla fase successiva. Momento sicuramente emozionante per l'allenatore del club tedesco, vera bandiera dei Red Devils da giocatore. Grande l'accoglienza che i tifosi inglesi hanno riservato all'ex centrocampista, protagonista con oltre 200 partite e quattro trofei di cui una Champions conquistata nel 2004-2005. In conferenza stampa lo spagnolo ha raccontato le sensazioni provate e i cori ricevuti in campo.

Le parole di Xabi Alonso sull'accoglienza di Anfield — Xabi Alonso, in conferenza stampa, ha parlato della sconfitta del suo Bayer Leverkusen contro il Liverpool rimarcando però le belle parole che i tifosi inglesi hanno speso nei suoi confronti: "Si possono dire tante cose ai giocatori ma spiegare l'aria che si respira in quello stadio è difficile da comprendere. So benissimo cosa si prova a giocarci, ti dà quella carica in più se fai parte della squadra di casa. Non siamo riusciti a reggere e non abbiamo difeso bene ma non è la fine del mondo".

"Sono stato accolto bene ma dentro di me c'è amarezza per la prestazione dei miei ragazzi, non me la sono goduta. Sono grato ai tifosi e al club, è stato bello ma avrei preferito un risultato migliore".